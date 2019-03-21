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Dünyanın En Mutlu Ülkeleri

21.03.2019 00:01 | Son Güncelleme

'BM 2019 Yılı Dünya Mutluluk Raporu’ yayınlandı. Rapora göre dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya en mutsuz ülkesi Güney Sudan. 156 ülkenin yer aldığı sıralamada geçtiğimiz yıl 74’üncü sırada olan Türkiye beş basamak gerileyerek 79. sıraya düştü

Dünyanın En Mutlu Ülkeleri

‘Birleşmiş Milletler 2019 Yılı Dünya Mutluluk Raporu’ yayınlandı. Rapora göre dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya en mutsuz ülkesi Güney Sudan. 156 ülkenin yer aldığı sıralamada geçtiğimiz yıl 74’üncü sırada olan Türkiye beş basamak gerileyerek 79. sıraya düştü.

’20 Mart Uluslararası Mutluluk Günü’nde yayınlanan BM Mutluluk Raporu, ülkelerin kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasılası, sosyal destekler, sağlıklı yaşam süresi, sosyal özgürlükler ve yolsuzlukların oranları gibi çeşitli kıstaslar değerlendirilerek hazırlandı.

​En mutlu İskandinavlar

Dünyanın en mutlu on ülkesi arasında çoğunluğu İskandinav ülkeleri oluşturdu. Dünyadaki en mutlu on ülkesinin arasına zirvede yer alan Finladiya’nın dışında Danimarka, İsveç, Norveç ve İzlanda’da girdi.

Geçtiğimiz yıl mutlu ülkeler arasında 18. sırada yer alan ABD, bu yıl bir basamak düşerek 19. sırada yer aldı.

Bu yıl yedincisi yayınlanan raporda, ülke vatandaşlarının mutluluğunu etkileyen faktörler arasında yönetildikleri hükümetler, ekonomik gelirler, teknolojik gelişmeler, adalet, insan hakları, özgürlükler, çevre gibi değişik kriterler olduğu kaydedildi. Raporda ülkelerin sosyal medya, televizyon seyretme, gönüllü olarak çalışma, yardımseverlik gibi alışkanları da değerlendirildi.

Dünyanın en mutlu ülkeler sıralaması:

Finlandiya
Norveç
Danimarka
İzlanda
Hollanda
İsviçre
İsveç
Yeni Zelanda
Kanada
Avusturya
Avusturalya
Kosta Rika
İsrail
Luxemburg
Birleşik Krallık
İrlanda
Almanya
Belçika
ABD
Çek Cumhuriyeti

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