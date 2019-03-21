Dünyanın En Mutlu Ülkeleri

‘Birleşmiş Milletler 2019 Yılı Dünya Mutluluk Raporu’ yayınlandı. Rapora göre dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya en mutsuz ülkesi Güney Sudan. 156 ülkenin yer aldığı sıralamada geçtiğimiz yıl 74’üncü sırada olan Türkiye beş basamak gerileyerek 79. sıraya düştü.

’20 Mart Uluslararası Mutluluk Günü’nde yayınlanan BM Mutluluk Raporu, ülkelerin kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasılası, sosyal destekler, sağlıklı yaşam süresi, sosyal özgürlükler ve yolsuzlukların oranları gibi çeşitli kıstaslar değerlendirilerek hazırlandı.

​En mutlu İskandinavlar

Dünyanın en mutlu on ülkesi arasında çoğunluğu İskandinav ülkeleri oluşturdu. Dünyadaki en mutlu on ülkesinin arasına zirvede yer alan Finladiya’nın dışında Danimarka, İsveç, Norveç ve İzlanda’da girdi.

Geçtiğimiz yıl mutlu ülkeler arasında 18. sırada yer alan ABD, bu yıl bir basamak düşerek 19. sırada yer aldı.

Bu yıl yedincisi yayınlanan raporda, ülke vatandaşlarının mutluluğunu etkileyen faktörler arasında yönetildikleri hükümetler, ekonomik gelirler, teknolojik gelişmeler, adalet, insan hakları, özgürlükler, çevre gibi değişik kriterler olduğu kaydedildi. Raporda ülkelerin sosyal medya, televizyon seyretme, gönüllü olarak çalışma, yardımseverlik gibi alışkanları da değerlendirildi.

Dünyanın en mutlu ülkeler sıralaması:

Finlandiya

Norveç

Danimarka

İzlanda

Hollanda

İsviçre

İsveç

Yeni Zelanda

Kanada

Avusturya

Avusturalya

Kosta Rika

İsrail

Luxemburg

Birleşik Krallık

İrlanda

Almanya

Belçika

ABD

Çek Cumhuriyeti

