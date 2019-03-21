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Dünyanın en mutlu ülkeleri

DÜNYA HABERLERİ  | 21.03.2019 08:47 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletlerin yayımladığı 'Dünya Mutluluk Raporu'nda, Finlandiya birinciliğe yerleşirken ilk 10 arasında 5 İskandinav ülkesi yer aldı. İşte dünyanın en mutlu ülkeleri...

Birleşmiş Milletlerin (BM) yayımladığı Dünya Mutluluk Raporu, dünyadaki en mutlu ülkelerin, en zengin ekonomiler değil güçlü sosyal devlet ve kurumsal desteği bulunan ülkeler olduğunu ortaya koydu. Mutluluk Raporu, ülkelerin gelir, sağlıklı yaşam beklentisi, sosyal destek, özgürlük, güven ve cömertlik değişkenlerine hazırlanıyor.

Dünya Mutluluk Raporu'na göre en mutlu ülkeler

İlk 10'a 5 İskandinav ülkesi girerken, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasındaki ülkelerden 9'unun bu aralıkta yer almaması dikkati çekti.
Dünyanın en büyük ekonomisi ABD listede kendine ancak 19'uncu sırada yer bulurken, ekonomik büyüklükte onu izleyen Çin 93'üncü, Japonya 58'inci, Almanya 17'nci, İngiltere 15'inci, Hindistan 140'ıncı, Fransa 24'üncü, Brezilya 32'nci, İtalya da 36'ncı oldu.

DİJİTAL MEDYA MUTSUZLUĞU ARTIRIYOR

DİJİTAL MEDYA MUTSUZLUĞU ARTIRIYOR
BM'nin 2012'den bu yana her yıl farklı bir ana temayla yayımladığı raporda, bu yıl "mutluluk ve toplum" konusuna odaklanıldı. Raporda, son 10 yılda mutluluğun nasıl değiştiğine, bu değişimlere neden olan teknoloji, sosyal norm, çatışma ve hükümet politikalarına yer verildi. Raporun özel bölümlerinde, cömertlik ve toplum yanlısı davranışlar, mutluluğun oy verme davranışına etkisi, internet kullanımının ve bağımlılığının mutluluğa etkisi incelendi.
Özellikle son dönemde ABD'deki genç neslin dijital medyada harcadığı vaktin arttığına işaret edilerek, günde 6 saatten fazla vaktin internette, sosyal medya ve mesajlaşma gibi dijital medya mecrasında geçtiğine dikkat çekildi. Bu noktada, zamanın çoğunu dijital medyada harcayan bireylerin, bu ortamlarda daha az vakit geçirenlere kıyasla daha mutsuz olduğu ifade edildi. İşte dünyanın en mutlu ülkeleri...

10- AVUSTURYA

10- AVUSTURYA

9- KANADA

9- KANADA

8- YENİ ZELANDA

8- YENİ ZELANDA

7- İSVEÇ

7- İSVEÇ

6- İSVİÇRE

6- İSVİÇRE

5- HOLLANDA

5- HOLLANDA

4- İZLANDA

4- İZLANDA

3- NORVEÇ

3- NORVEÇ

2- DANIMARKA

2- DANIMARKA

1- FİNLANDİYA

1- FİNLANDİYA
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Dünya Mutluluk Raporu mutlu ülke Finlandiya Hollanda

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