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Dünyanın en ölümcül hayvanları

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 15:40 | Son Güncelleme

Gezegenimizi paylaştığımız hayvanların çoğu insanlar için büyük tehlike oluşturabilirler. Her ne kadar bu ölümcül karşılaşmalar genelde insanın suçu olsa da her sene bir sürü insan bu hayvanların yüzünden ölmektedir. Bu karşılaşmaların sebebi genellikle hayvanların bölgesine giren ve onların yaşam alanına müdahale sebebi ile meydana gelmektedir.

Dünyada insan hayatına mal olan en tehlikeli canlıları tahmin edebilir misiniz? Büyük çoğunluğu tehlikesiz sanılan hayvanlar bakın yılda kaç insan ölümüne sebebiyet veriyor. İşte dünyadaki en tehlikeli canlıların listesi.

Dünyanın en tehlikeli canlıları

1 / 48

Denizanası

Denizanası
Sizce yılda kaç insan denizanası yüzünden ölüyor?
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Her yıl en az 40 kişi denizanası yüzünden hayatını kaybediyor.
3 / 48

Bağırsak kurdu

Bağırsak kurdu
Sizce yılda kaç insan bağırsak kurdu yüzünden ölüyor?
4 / 48

Her yıl en az 2000 kişi bu bağırsak kurtları yüzünden hayatını kaybediyor.
5 / 48

Timsah (Alligator)

Timsah (Alligator)
Sizce yılda kaç insan timsahlar yüzünden ölüyor?
6 / 48

Her yıl en az bir insan timsahlar yüzünden hayatını kaybediyor.
7 / 48

Köpekbalığı

Köpekbalığı
Sizce yılda kaç insan köpekbalıkları yüzünden ölüyor?
8 / 48

Her yıl en az 5 kişi köpekbalıkları yüzünden hayatını kaybediyor.
9 / 48

Kurt

Kurt
Sizce yılda kaç insan kurtlar yüzünden ölüyor?
10 / 48

Her yıl en az 10 kişi kurtlar yüzünden hayatını kaybediyor.
11 / 48

At

At
Sizce yılda kaç insan atlar yüzünden ölüyor?
12 / 48

Her yıl en az 20 kişi atlar yüzünden hayatını kaybediyor. Tabii ki ölümlerin en önemli sebebi ata binenlerin başına gelen kazalar...
13 / 48

Leopar

Leopar
Sizce yılda kaç insan leopar yüzünden ölüyor?
14 / 48

Her yıl en az 29 kişi leoparlar yüzünden hayatını kaybediyor.
15 / 48

Karınca

Karınca
Sizce yılda kaç insan karınca yüzünden ölüyor?
16 / 48

Her yıl en az 30 kişi karıncalar yüzünden hayatını kaybediyor. Özellikle zehirli türlerinden uzak durmak gerek.
17 / 48

Arı

Arı
Sizce yılda kaç insan arılar yüzünden ölüyor?
18 / 48

Her yıl en az 53 kişi arılar yüzünden hayatını kaybediyor.
19 / 48

Geyik

Geyik
Sizce yılda kaç insan geyikler yüzünden ölüyor?
20 / 48

Her yıl en az 130 kişi geyikler yüzünden hayatını kaybediyor. Özellikle yol ortasında kendini gösteren geyikler araç kazalarına yol açıyor.
21 / 48

Bizon

Bizon
Sizce yılda kaç insan bizonlar yüzünden ölüyor?
22 / 48

Her yıl en az 200 kişi bizonlar yüzünden hayatını kaybediyor.
23 / 48

Aslan

Aslan
Sizce yılda kaç insan aslanlar yüzünden ölüyor?
24 / 48

Her yıl en az 250 kişi aslanlar yüzünden hayatını kaybediyor.
25 / 48

Fil

Fil
Sizce yılda kaç insan filler yüzünden ölüyor?
26 / 48

Her yıl en az 500 kişi filler yüzünden hayatını kaybediyor.
27 / 48

Su aygırı

Su aygırı
Sizce yılda kaç insan suaygırıları yüzünden ölüyor?
28 / 48

Her yıl en az 500 kişi suaygırıları yüzünden hayatını kaybediyor.
29 / 48

Timsah (Crocodile)

Timsah (Crocodile)
Sizce yılda kaç insan bu timsah türü yüzünden ölüyor?
30 / 48

Her yıl en az 1000 kişi bu timsahlar yüzünden hayatını kaybediyor.
31 / 48

Yuvarlak solucan

Yuvarlak solucan
Sizce yılda kaç insan yuvarlak solucan yüzünden ölüyor?
32 / 48

Her yıl en az 2500 kişi bu solucanlar yüzünden hayatını kaybediyor.
33 / 48

Akrep

Akrep
Sizce yılda kaç insan akrepler yüzünden ölüyor?
34 / 48

Her yıl en az 3250 kişi akrepler yüzünden hayatını kaybediyor.
35 / 48

Salyangoz

Salyangoz
Sizce yılda kaç insan salyangozlar yüzünden ölüyor?
36 / 48

Her yıl en az 10000 kişi salyangozlar yüzünden hayatını kaybediyor. Özellikle tropik bölgelerdeki türlerinin saldıkları parazitler ölümlere yol açıyor.
37 / 48

Suikastçı böcek

Suikastçı böcek
Sizce yılda kaç insan bu böcekler yüzünden ölüyor?
38 / 48

Bu sayı 10 bini buluyor!
39 / 48

Çeçe sineği

Çeçe sineği
Sizce yılda kaç insan çeçe sinekleri yüzünden ölüyor?
40 / 48

Her yıl en az 10 bin kişi çeçe sinekleri yüzünden hayatını kaybediyor.
41 / 48

Köpek

Köpek
Sizce yılda kaç insan köpekler yüzünden ölüyor?
42 / 48

Her yıl en az 25 bin kişi köpekler yüzünden hayatını kaybediyor.
43 / 48

Yılan

Yılan
Sizce yılda kaç insan yılanlar yüzünden ölüyor?
44 / 48

Her yıl en az 50 bin kişi yılanlar yüzünden hayatını kaybediyor.
45 / 48

İnsanlar

İnsanlar
Sizce yılda kaç kişi insanların bizzat kendisi yüzünden ölüyor?
46 / 48

Her yıl en az 475 bin kişi insanların kendisi yüzünden hayatını kaybediyor.
47 / 48

Sivrisinek

Sivrisinek
Sizce yılda kaç insan sivrisinekler yüzünden ölüyor?
48 / 48

Her yıl en az 1 milyon kişi sivrisinek yüzünden hayatını kaybediyor. Yani dünyanın en ölümcül canlısı gündüz kaybolan, gece ortaya çıkan ve yanımızdan ayrılmayan sivrisineklerden başkası değil!
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Anahtar Kelimeler:
Tehlikeli canlılar Hayvanlar Alemi

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