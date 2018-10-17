Dünyanın en ölümcül hayvanları

Dünyada insan hayatına mal olan en tehlikeli canlıları tahmin edebilir misiniz? Büyük çoğunluğu tehlikesiz sanılan hayvanlar bakın yılda kaç insan ölümüne sebebiyet veriyor. İşte dünyadaki en tehlikeli canlıların listesi.

Dünyanın en tehlikeli canlıları

1 / 48 Denizanası Sizce yılda kaç insan denizanası yüzünden ölüyor?

2 / 48 Her yıl en az 40 kişi denizanası yüzünden hayatını kaybediyor.

3 / 48 Bağırsak kurdu Sizce yılda kaç insan bağırsak kurdu yüzünden ölüyor?

4 / 48 Her yıl en az 2000 kişi bu bağırsak kurtları yüzünden hayatını kaybediyor.

5 / 48 Timsah (Alligator) Sizce yılda kaç insan timsahlar yüzünden ölüyor?

6 / 48 Her yıl en az bir insan timsahlar yüzünden hayatını kaybediyor.

7 / 48 Köpekbalığı Sizce yılda kaç insan köpekbalıkları yüzünden ölüyor?

8 / 48 Her yıl en az 5 kişi köpekbalıkları yüzünden hayatını kaybediyor.

9 / 48 Kurt Sizce yılda kaç insan kurtlar yüzünden ölüyor?

10 / 48 Her yıl en az 10 kişi kurtlar yüzünden hayatını kaybediyor.

11 / 48 At Sizce yılda kaç insan atlar yüzünden ölüyor?

12 / 48 Her yıl en az 20 kişi atlar yüzünden hayatını kaybediyor. Tabii ki ölümlerin en önemli sebebi ata binenlerin başına gelen kazalar...

13 / 48 Leopar Sizce yılda kaç insan leopar yüzünden ölüyor?

14 / 48 Her yıl en az 29 kişi leoparlar yüzünden hayatını kaybediyor.

15 / 48 Karınca Sizce yılda kaç insan karınca yüzünden ölüyor?

16 / 48 Her yıl en az 30 kişi karıncalar yüzünden hayatını kaybediyor. Özellikle zehirli türlerinden uzak durmak gerek.

17 / 48 Arı Sizce yılda kaç insan arılar yüzünden ölüyor?

18 / 48 Her yıl en az 53 kişi arılar yüzünden hayatını kaybediyor.

19 / 48 Geyik Sizce yılda kaç insan geyikler yüzünden ölüyor?

20 / 48 Her yıl en az 130 kişi geyikler yüzünden hayatını kaybediyor. Özellikle yol ortasında kendini gösteren geyikler araç kazalarına yol açıyor.

21 / 48 Bizon Sizce yılda kaç insan bizonlar yüzünden ölüyor?

22 / 48 Her yıl en az 200 kişi bizonlar yüzünden hayatını kaybediyor.

23 / 48 Aslan Sizce yılda kaç insan aslanlar yüzünden ölüyor?

24 / 48 Her yıl en az 250 kişi aslanlar yüzünden hayatını kaybediyor.

25 / 48 Fil Sizce yılda kaç insan filler yüzünden ölüyor?

26 / 48 Her yıl en az 500 kişi filler yüzünden hayatını kaybediyor.

27 / 48 Su aygırı Sizce yılda kaç insan suaygırıları yüzünden ölüyor?

28 / 48 Her yıl en az 500 kişi suaygırıları yüzünden hayatını kaybediyor.

29 / 48 Timsah (Crocodile) Sizce yılda kaç insan bu timsah türü yüzünden ölüyor?

30 / 48 Her yıl en az 1000 kişi bu timsahlar yüzünden hayatını kaybediyor.

31 / 48 Yuvarlak solucan Sizce yılda kaç insan yuvarlak solucan yüzünden ölüyor?

32 / 48 Her yıl en az 2500 kişi bu solucanlar yüzünden hayatını kaybediyor.

33 / 48 Akrep Sizce yılda kaç insan akrepler yüzünden ölüyor?

34 / 48 Her yıl en az 3250 kişi akrepler yüzünden hayatını kaybediyor.

35 / 48 Salyangoz Sizce yılda kaç insan salyangozlar yüzünden ölüyor?

36 / 48 Her yıl en az 10000 kişi salyangozlar yüzünden hayatını kaybediyor. Özellikle tropik bölgelerdeki türlerinin saldıkları parazitler ölümlere yol açıyor.

37 / 48 Suikastçı böcek Sizce yılda kaç insan bu böcekler yüzünden ölüyor?

38 / 48 Bu sayı 10 bini buluyor!

39 / 48 Çeçe sineği Sizce yılda kaç insan çeçe sinekleri yüzünden ölüyor?

40 / 48 Her yıl en az 10 bin kişi çeçe sinekleri yüzünden hayatını kaybediyor.

41 / 48 Köpek Sizce yılda kaç insan köpekler yüzünden ölüyor?

42 / 48 Her yıl en az 25 bin kişi köpekler yüzünden hayatını kaybediyor.

43 / 48 Yılan Sizce yılda kaç insan yılanlar yüzünden ölüyor?

44 / 48 Her yıl en az 50 bin kişi yılanlar yüzünden hayatını kaybediyor.

45 / 48 İnsanlar Sizce yılda kaç kişi insanların bizzat kendisi yüzünden ölüyor?

46 / 48 Her yıl en az 475 bin kişi insanların kendisi yüzünden hayatını kaybediyor.

47 / 48 Sivrisinek Sizce yılda kaç insan sivrisinekler yüzünden ölüyor?