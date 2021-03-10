Dünyanın En Önemli Turizm Fuarı Bu Yıl Sanal Ortamda

Dünyanın en önemli turizm ve seyahat fuarı ITB Berlin, Corona pandemisi nedeniyle bu yıl dijital ortamda gerçekleşiyor. Normal şartlar altında sektörün binlerce temsilcisini Berlin’de bir araya getiren fuara bu yılki sanal koşullar altında da ilgi oldukça yoğun. Özellikle yaz sezonuna yönelik satışların ve gözde destinasyonların belirlendiği ve 12 Mart’a kadar sürecek fuarda 120 ülkeden iki binden fazla şirket ve turizm kurumu temsil ediliyor. Fuarın açılışında konuşan ITB Berlin Yöneticisi David Ruetz, Corona salgınının seyahat sektörünü derinden sarstığını, satışların 30 yıl öncesine döndüğünü belirtti, ancak aşılama süreci ve vaka sayılarındaki gerileme ile turizmcilerin moralinin yükseldiğini açıkladı. Durumum sektördeki farklı branşlar için değişiklik gösterdiğini vurgulayan Ruetz, "otel işletmeleri ve turizm beldeleri önümüzdeki aylar için ümitli, geçen yıldan çok daha fazla bir turizm trafiği bekliyoruz. Ancak havayolları sektörü hala kritik durumda. Bu da sektör olarak dayanışma içinde olmamız ve hep birlikte mücadele etmemiz gerektiğını gösteriyor" dedi.

Türkiye de fuarda ITB kapsamında bugün Türkiye’nın tanıtımı basın toplantısı gerçekleşti. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı tarafından yapılan tanıtımda, Türkiye’nin Corona virüsü salgınıyla mücadelede en disiplinli ve başarılı ülkelerden biri olduğu belirtildi. Yağcı, geçen sene salgının ilk dalgasının yayılmasına paralel, Haziran ayında başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı"nın, dünyada türünün ilk örneklerinden biri olduğunu ve diğer ülkelerin turizm sektörü tarafından hızla kabul görmeye başladığını ifade etti. Erkan Yağcı, "Yıl boyunca hedef pazarlarımızda gerçekleştirilen reklam ve tanıtım çalışmaları neticesinde İngiltere, Rusya ve Almanya gibi başlıca pazarlar da dahil olmak üzere birçok ülkeden yaklaşık 16 milyon turist Türkiye'yi ziyaret etti" derken, "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı kapsamında aldığımız etkin tedbirler sayesinde turistler Türkiye'de gönül rahatlığı ile sağlıklı bir tatil yapabildiler" şeklinde görüş belirtti.