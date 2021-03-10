Dünyanın En Önemli Turizm Fuarı Bu Yıl Sanal Ortamda

Dünyanın en önemli turizm ve seyahat fuarı ITB Berlin, Corona pandemisi nedeniyle bu yıl dijital ortamda gerçekleşiyor. Normal şartlar altında sektörün binlerce temsilcisini Berlin’de bir araya getiren fuara bu yılki sanal koşullar altında da ilgi oldukça yoğun.
Özellikle yaz sezonuna yönelik satışların ve gözde destinasyonların belirlendiği ve 12 Mart’a kadar sürecek fuarda 120 ülkeden iki binden fazla şirket ve turizm kurumu temsil ediliyor.
Fuarın açılışında konuşan ITB Berlin Yöneticisi David Ruetz, Corona salgınının seyahat sektörünü derinden sarstığını, satışların 30 yıl öncesine döndüğünü belirtti, ancak aşılama süreci ve vaka sayılarındaki gerileme ile turizmcilerin moralinin yükseldiğini açıkladı. Durumum sektördeki farklı branşlar için değişiklik gösterdiğini vurgulayan Ruetz, "otel işletmeleri ve turizm beldeleri önümüzdeki aylar için ümitli, geçen yıldan çok daha fazla bir turizm trafiği bekliyoruz. Ancak havayolları sektörü hala kritik durumda. Bu da sektör olarak dayanışma içinde olmamız ve hep birlikte mücadele etmemiz gerektiğını gösteriyor" dedi.
Türkiye de fuarda
ITB kapsamında bugün Türkiye’nın tanıtımı basın toplantısı gerçekleşti. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı tarafından yapılan tanıtımda, Türkiye’nin Corona virüsü salgınıyla mücadelede en disiplinli ve başarılı ülkelerden biri olduğu belirtildi. Yağcı, geçen sene salgının ilk dalgasının yayılmasına paralel, Haziran ayında başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı"nın, dünyada türünün ilk örneklerinden biri olduğunu ve diğer ülkelerin turizm sektörü tarafından hızla kabul görmeye başladığını ifade etti.
Erkan Yağcı, "Yıl boyunca hedef pazarlarımızda gerçekleştirilen reklam ve tanıtım çalışmaları neticesinde İngiltere, Rusya ve Almanya gibi başlıca pazarlar da dahil olmak üzere birçok ülkeden yaklaşık 16 milyon turist Türkiye'yi ziyaret etti" derken, "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı kapsamında aldığımız etkin tedbirler sayesinde turistler Türkiye'de gönül rahatlığı ile sağlıklı bir tatil yapabildiler" şeklinde görüş belirtti.
Turizm sektörünün salgının gölgesinde yaz aylarına yönelik yoğun bir hazırlık içinde olduğunu anımsatan TGA Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı, "Kültür ve Turizm Bakanlığı 2021 hedeflerimizi en az 32 milyon ziyaretçi ve 23,3 milyar dolar gelir olarak belirledi" şeklinde devam etti.
Uzun yıllardır Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler arasında yer alan Almanya’da ITB kapsamında yapılan kamuoyu araştırmalarına göre, Almanlar'ın yüzde 48’i bu yaz tatile çıkmayı hedefliyor. Yaz tatilinde kesinlikle seyahat etmeyeceklerin oranı ise yüzde 14, diğerleri ise henüz kararsız.
Turizmde "güvenli koridorlar"
Dünyanın en çok gezen halkları arasında yer alan Almanlar'ın Corona virüsüne rağmen yurtdışında yaz tatiline gidip-gitmeyeceği sorusunun ise cevabı Türk turizm sektörü tarafından da merakla beklenen bir soru. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile geçen hafta video konferans aracılığıyla yaptığı görüşmede, Türkiye'nin salgınla mücadelesinin kararlı şekilde devam ettiğini vurgulayarak, Nisan ayında turizmin engelsiz ve güvenli biçimde başlayacağına inandığını söylemişti. Bu görüşmenin hemen ardından Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Türkiye'de tatil yapma imkanının sağlanmasını istediklerini açıkladı. Türkiye'nin farklı tatil bölgelerine "güvenli koridorlar" oluşturulmasını öneren Fiebig, "Türkiye, Almanlar'ın da çok sevdiği, son derece çekici bir tatil ülkesi. Bu nedenle seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin Türkiye'ye seyahat imkanı sunabilmeleri büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.
Almanya ve Türkiye arasında yapılan anlaşma sonrasında, Alman turistlerin geçen yıl Aydın, İzmir, Muğla ve Antalya'da tatil yapabilmelerinin önü açılmıştı. Avrupa’nın en büyük turizm şirketlerinden DER’in yöneticisi Sören Hartmann, "güvenli koridor" fikrinin kolaylıkla gerçekleştirilebileceğini, turistlerin hijyen kurallarına uyarak, seyahat öncesinde ve sonrasında test yaptırarak ve belli bir bölgeden ayrılmamak koşuluyla tatillerini sorunsuz şekilde yapabileceklerini söyledi. Hartmann, Başbakan Merkel ve eyalet başbakanlarının 22 Mart’ta bir araya gelerek, pandemiye karşı yürütülen önlemlerin nasıl devam edeceğini konuşacaklarını hatırlatarak, bu zirvede turizm sektörünün açılış stratejisinin belirlenmesini ve seyahatlere yönelik kısıtlamaların yumuşatılmasını beklediğini ifade etti.