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  4. Dünyanın en pahalı patates kızartması bin 713 lira! Fiyatıyla Guinness rekoru kırdı

Dünyanın en pahalı patates kızartması bin 713 lira! Fiyatıyla Guinness rekoru kırdı

28.07.2021 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Guinness Rekoru'nu elinde bulunduran restoran yine bir rekora imza attı. New York'ta dünyanın en pahalı patates kızartmasını müşterilerine sunan restoran söz konusu kızartmanın tabağını bin 713 liraya satıyor.

Dünyanın en pahalı patates kızartması bin 713 lira! Fiyatıyla Guinness rekoru kırdı

İlk bakışta herhangi bir garnitür gibi görünebilir ama gördüğünüz şey dünyanın en pahalı patates kızartması.

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TABAĞI 200 DOLAR

ABD’nin New York kentindeki bir restoranda satılan patates kızartması dünyanın en pahalısı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Üzerine yenilebilir altın tozu serpilerek servis edilen patates kızartmasının tabağı 200 dolar yani bin 713 liraya satılıyor.

BU İLK REKOR DEĞİL

New York kentinde, Manhattan’ın en lüks bögelerinden Upper East Side’da bulunan Serendipity, servis ettiği dünyanın en pahalı hamburgeri (2 bin 500 lira) ve en pahalı sundea dondurmasıyla (8 bin 500 lira) iki rekorun sahibiydi.

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ALTIN TOZU SERPİLİYOR

Patateslerin bu kadar pahalı olmasına neden olan şeyler ise kuşkusuz geçtiği aşamalar. Sirke ve şampanyayla blanch işlemi yapılan patatesler daha sonra saf kaz yağında iki kez kızartılıyor. Ardından trüf yağı ve trüf tuzu ile tatlandırılıyor. Üzerine yenilebilir altın ve ince kesilmiş trüf mantarı serpilen patatesler kristal bir tabakta yanında orkide ve yine trüfle hazırlanan mornay dip sosla servis ediliyor.

Restoranın şefi Joe Calderone, “İnsanlar buraya kutlama yapmak, hayatın gerçeklerinden kaçmak için geliyor” diyor.

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