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Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu

25.11.2020 11:42 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu

2020 yılını kapsayan araştırmaya göre, dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu. Peki İstanbul kaçıncı sırada?

2020 yılını kapsayan araştırmaya göre, dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu. İlk 3 şehir; Zürih, Paris ve Hong Kong olarak sıralandı. Listede Türkiye’den sadece İstanbul en pahalı şehirler arasında yer aldı.

Medya takip kurumu Ajans Press, hayat pahalılığı ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl pahalılık ile alakalı basına 2 bin 478 haber yansıdığı tespit edildi. Türkiye’de hayat pahalılığı konusunda ulaşım, kira, otomobil ve temel gıda maddeleri ön planda yer alırken, KOVID-19 süreciyle birlikte birçok sektörde yaşanan ekonomik krizin gündemde olduğu belirtildi.

“TÜRKİYE’DEN SADECE İSTANBUL EN PAHALI ŞEHİRLER ARASINDA YER ALDI”

Ajans Press’in, The Economist Intelligence Unit (EIU) dünyada yaşam maliyeti 2020 verilerinden elde ettiği bilgilere göre, “Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu. Böylelikle en pahalı ilk 3 şehir; Zürih, Paris ve Hong Kong olarak sıralanırken, sırasıyla Singapur, Tel Aviv, Osaka, Cenevre, New York, Kopenhag ve Los Angeles bu şehirleri takip etti. Listede Türkiye’den ise sadece İstanbul en pahalı şehirler arasında yer alırken, 111’inci sırada yer aldığı gözlendi. Endekse ilişkin yayımlanan raporda, temel ihtiyaç ürün fiyatlarının normal seyretmesine rağmen, salgın döneminde bilgisayar gibi bazı ürünlere olan talebin arttığı bunun da bazı ürün fiyatlarının yükselmesine sebep olduğu kaydedildi.”

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