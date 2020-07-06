Dünyanın en pahalı ülkeleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

Yaşam için en pahalı yerlerin başını ise Avrupa kıtası ve Kuzey ülkeleri çekiyor. Farklı bir ülkeye taşınma konusunda düşünüyorsanız bu listeyi kesinlikle incelemelisiniz. İşte o ülkeler..

DÜNYANIN EN PAHALI 10 ÜLKESİ

1-İSVİÇRE

Toplamda 132 ülkenin bulunduğu listenin en üstünde 122,4 geçim maliyeti endeksi ile İsviçre var. Burada yaşamak diğer tüm ülkelerden çok daha pahalı.

2-NORVEÇ

Avrupa’nın kuzeyinde bulunan Norveç listeye ikinci sıradan yerleşti. Bu ülkede ise geçim maliyeti endeksi 101.43 olarak hesaplandı.

3-İZLANDA

İzlanda’nın geçim maliyeti endeksi ise 100.48 olarak kaydedildi.

4-JAPONYA

Asya Kıtası’nın en pahalı ülkesi ise Japonya oldu. Geçim maliyeti endeksi ise 83.35 olarak belirlendi.

5-DANİMARKA

Listenin 5’inci sırasına 83.0 geçim maliyet endeksi ile Danimarka yerleşti.

6-BAHAMALAR

7-LÜKSEMBURG

8-İSRAİL

9-SİNGAPUR

10-GÜNEY KORE

DÜNYANIN EN UCUZ ÜLKELERİ

Araştırma sonucunda geçim maliyeti endekslerine göre en altta kalan 3 ülke 25 puanı geçemeyerek Asya kıtasının güneyinde bulunan Pakistan, Afganistan ve Hindistan oldu. Bu ülkeleri Suriye, Özbekistan, Kırgızistan, Tunus, Venezuela ve Kosova takip etti.