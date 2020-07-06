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Dünyanın en pahalı ülkeleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2020 11:40 | Son Güncelleme

Ceoworld dergisinin her yıl düzenli olarak hazırladığı bu sıralamada temel ihtiyaçlar olan barınma, yiyecek, giyecek, kamu hizmetleri, market alışverişi, dışarıda yemek ve eğlence, ulaşım gibi unsurlar kullanıldı. Araştırmanın sonucunda yaşamak için en ucuz olan yerlerin genel olarak Asya kıtasının güneyinde bulunduğu ortaya çıktı.

Dünyanın en pahalı ülkeleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

Yaşam için en pahalı yerlerin başını ise Avrupa kıtası ve Kuzey ülkeleri çekiyor. Farklı bir ülkeye taşınma konusunda düşünüyorsanız bu listeyi kesinlikle incelemelisiniz. İşte o ülkeler..

DÜNYANIN EN PAHALI 10 ÜLKESİ

1-İSVİÇRE

Toplamda 132 ülkenin bulunduğu listenin en üstünde 122,4 geçim maliyeti endeksi ile İsviçre var. Burada yaşamak diğer tüm ülkelerden çok daha pahalı.

2-NORVEÇ

Görsel 2

Avrupa’nın kuzeyinde bulunan Norveç listeye ikinci sıradan yerleşti. Bu ülkede ise geçim maliyeti endeksi 101.43 olarak hesaplandı.

3-İZLANDA

Görsel 3

İzlanda’nın geçim maliyeti endeksi ise 100.48 olarak kaydedildi.

4-JAPONYA

Görsel 4

Asya Kıtası’nın en pahalı ülkesi ise Japonya oldu. Geçim maliyeti endeksi ise 83.35 olarak belirlendi.

5-DANİMARKA

Görsel 5

Listenin 5’inci sırasına 83.0 geçim maliyet endeksi ile Danimarka yerleşti.

6-BAHAMALAR

7-LÜKSEMBURG

8-İSRAİL

9-SİNGAPUR

10-GÜNEY KORE

DÜNYANIN EN UCUZ ÜLKELERİ

Araştırma sonucunda geçim maliyeti endekslerine göre en altta kalan 3 ülke 25 puanı geçemeyerek Asya kıtasının güneyinde bulunan Pakistan, Afganistan ve Hindistan oldu. Bu ülkeleri Suriye, Özbekistan, Kırgızistan, Tunus, Venezuela ve Kosova takip etti.

DÜNYANIN GÜÇLÜ ÜLKELERİNDE DURUM

Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en pahalı 20’nci, Rusya 82’nci, İngiltere 27’nci ve Fransa ise 14’üncü ülkesi oldu. Ayrıca bir Amerika Birleşik Devleti eyaleti olan New York da 100 puan alarak bazı ülkeleri eyalet olmasına rağmen geride bıraktı.

TÜRKİYENİN PUANI 34.6

Türkiye'nin listedeki durumunu merak edenler için ise ülkemiz listenin 102. sırasında yer alıyor. Türkiye 'de yaşamın ucuz olduğu söylenebilir. Böylece Ukrayna ile birlikte Avrupa'nın en ucuz 2 ülkesini oluşturuyor. Aynı zamanda bu bağlamda Bulgaristan, Romanya ve Bosna Hersek gibi ülkeleri de geride bırakıyor

SEYEHAT ALANINDAKİ EN PAHALILAR

Yurt dışına seyahat etmek için gezilecek güzel yerler ve tarihi alanlar kadar ayrılan bütçe de çok önemlidir. Seyehat alanındaki en pahalı ülkelerin başını en çok ziyaretçiye sahip olanlardan İtalya çekiyor. İkinci sırada ise İskandinavya'nın göz bebeklerinden biri olan İsveç var. Danimarka, İsrail, Norveç, Avustralya, Fransa ve Birleşik Krallık da pahalılık yarışında bu ülkeleri takip eden ülkeler arasında.

COVID-19'UN SIRALAMAYA ETKİSİ

İş dünyası dergisi Ceoworld'ün arşivlerden topladığı bilgilere göre bu yıl basına pahalılık ile ilgili olarak 1000'e yakın haber yansıdığı tespit edildi. Bu haberlerde tüm dünyayı etkileyen salgın Covid-19'un olumsuz ekonomik etkileri de sıkça yer aldı ve sıralamada büyük etkisi olduğu söyleniyor.

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