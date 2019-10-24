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Dünyanın en pahalı viskisi 1,9 milyon dolara satıldı

24.10.2019 19:46 | Son Güncelleme

İskoçya'daki Macallan damıtımevinde üretilen 60 yıllık viski Sotheby's müzayedesinde 1,9 milyon dolara alıcı buldu.

Dünyanın en pahalı viskisi 1,9 milyon dolara satıldı

1926 yılında şişelenen viskiyi satın alan kişinin kimliği açıklanmadı.Viskileriyle ünlü İskoçya'nın Macallan damıtımevinde 1926 yılında şişelenen 60 yıllık bir viski, Sotheby's müzayede evinin açık arttırmasında 1,9 milyon dolara satıldı.

Müzayede öncesi 450 ila 570 bin dolar arasında bir değerde alıcı bulması beklenen ve Ortaçağ edebiyatında Kral Arthur'un hikâyelerine atıfla "kutsal kase" olarak isimlendirilen viskiyi kimin satın aldığı ise gizli tutuldu.

Bir önceki rekor ise 1926 yılında yine aynı fıçıdan çıkarılan ve İrlandalı sanatçı Michael Dillon'un tasarladığı özel bir şişede saklanan 60 yıllık başka bir viskiye aitti. Söz konusu şişe geçen yıl Kasım ayında 1,5 milyon dolara alıcı bulmuştu.

5 milyon dolarlık satış bekleniyor

"Kutsal kase" ismi verilen şişenin dahil olduğu 467 şişe ve dokuz fıçılık koleysiyondan toplam beş milyon dolarlık gelir elde edilmesinin beklendiğini açıklayan Sotheby's, aynı zamanda bunun şu ana kadar özel bir koleksiyoner tarafından sağlanan en kapsamlı koleksiyon olduğunu belirtti.

Rekora imza atan viskinin çıktığı fıçıdan ise toplam 40 şişe viski üretildiği belirtiliyor.

İsmi açıklanmayan koleksiyoner son 20 yıldır viski topladığını ve koleksiyonerliğin yanı sıra viski içmeyi çok sevdiğini söyledi.

Sotheby's müzayede evinin şarap bölümünün başkanı Jamie Ritchie ise şarap kategorisinin yanında daha güçlü damıtılmış içkilerin de açık arttırmaya çıkarılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi ve bugünkü satışın tarihi bir an olduğunu sözlerine ekledi.

DW,dpa / ÇÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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