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  4. 'Dünyanın en saçma binası' diye aratılınca ilk sırada! Yıkılıyor

'Dünyanın en saçma binası' diye aratılınca ilk sırada! Yıkılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 15:22 | Son Güncelleme

Google'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak arama yapıldığında ilk sırada yer alan yapılardan olan Kahramanmaraş'taki 18 katlı Özel İdare İş Merkezi yıkılacak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, binanın yerine şehir meydanı yapılacağını söyledi.

1994 yılında şehrin merkezindeki Trabzon Bulvarı'nda, Kahramanmaraş Valiliği'nin yanına yapılan Özel İdare İş Merkezi, kısa sürede kentin simgesi oldu. Şehrin birçok noktasından görülen, merkezde insanların adres tarif ederken kullandıkları ilk yol olan ve Kahramanmaraşlıların 'Sarı bina' dedikleri iş merkezi, özellikle mimari yapısıyla dikkat çekiyor. Zaman zaman intihar girişimlerinin de yaşandığı binanın ön cephesinin büyük bir bölümü boş ve direklerden oluşuyor. Mimari yapısı nedeniyle dünyaca ünlü arama motoru Google 'Dünyanın en saçma binası' yazıp görsellerden arama yapılınca Kahramanmaraş Özel İdare İş Merkezi'nin fotoğrafları çıkıyor.

YERİNE MEYDAN YAPILACAK

Onikişubat ve Dulkadiroğlu kaymakamlıklarının yanı sıra birçok iş yerinin de bulunduğu bina, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın bir zamanda yıkılacak ve yerine şehir meydanı yapılacak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehir meydanı projesini ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 22 Kasım 2019'da kente yaptığı ziyarette gündeme getirmiş, Kurum'a projesini anlatmıştı. Bakan Kurum'un da destek vermesiyle Hayrettin Güngör, şehir meydanı projesini hızlandırdı ve son olarak Onikişubat Belediyesi ile Dulkadiroğlu Belediyesi'nin meclis toplantılarında şehir meydanı projesi hakkında bilgi verdi.

‘KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRMEYİ HEDEFLİYORUZ’

Güngör, projeyi en kısa sürede hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydederek, "Şehrimizin geleceği, vatandaşlarımızın refahı için tüm ekiplerimizle var gücümüzle çalışıyoruz. Ortaya koymayı planladığımız projelerimizi siz değerli meclis üyelerimizle şehrimizdeki sivil toplum kuruluşlarımızla istişare ediyoruz. Bu kapsamda ortaya çıkan projelerimiz var. İnşallah bu projeleri kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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