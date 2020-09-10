'Dünyanın en saçma binasına' talip çıktı: 30 milyon lira vermeye hazırım

Kahramanmaraşlıların 'Sarı bina' olarak adlandırdığı Özel İdare İş Merkezi, görselliği nedeniyle internet arama motoru Google'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak yapılan aramada ilk sırada yer alıyor. Vatandaşların hem buluşma noktası hem de birine adres tarif ederken kullandıkları ilk yol olan Özel İdare İş Merkezi, Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı şehir meydanı projesi kapsamında yıkılacak.

'30 MİLYON LİRA VERMEYE HAZIRIM'

Müteahhitlik yapan iş insanı Mustafa Gök, yıkım kararıyla birlikte Türkiye'nin gündemine gelen binanın, bir marka olarak şehre kazandırılması gerektiğini söyledi. 1994 yılında yapılan Özel İdare İş Merkezi'nin saçma olarak nitelendirilmesinin nedeninin görsellikle alakalı olduğunu belirten Gök, "İnşaat teknolojisi gelişmiş durumda ve görselliği değiştirilebilir. Şehrin merkezinde 2 bin metrekare alan üzerine kurulmuş, şehrimizin fore kazık ile yapılmış ilk, en sağlam binasından biri. Bu binanın yıkılması ülke ekonomisi açısından da şehrimiz açısından da büyük bir kayıp. Bizim de bu kayba gönlümüz razı olmadığı için satılırsa talip olacağımızı gündeme getirdik. Şu an bu binaya 30 milyon lira vermeye hazırım. Bu binanın içerisinde tadilatlar yaparak, şehrimize bir marka kazandırmak için elimizden gelen her şeyi yaparız. O bina ihale ile satılması durumunda 30 milyon liradan çok daha fazla eder ve ihale anında 30 milyonun üzerine de çıkartırız. Yeter ki yıkılmasın, tadilata izin verilsin" diye konuştu.