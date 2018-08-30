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Dünyanın en sağlam telefonu açıklandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.08.2018 14:58 | Son Güncelleme

Şimdiye kadar üretilen cep telefonları içinde en sağlam olanı açıklandı. Fakat şimdiden söyleyelim aşina olduğunuz cep telefonu markalarıyla uzaktan yakından ilgisi yok.

Bazı darbeler sonucu ekranı çatlayan ya da telefonda hasar meydana gelmesine sebep olan kazalar bu telefonla rafa kalkacak gibi gözüküyor. İşte sağlamlığı ile ön plana çıkan o cep telefonu ve özellikleri...

Sağlamlığı ile dikkat çeken telefon AGM X3

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Güçlü ve sağlam telefonları ile ün salmış olan AGM, yeni telefonu AGM X3’ü kullanıcıların beğenisine sundu. Dünyanın en sağlam akıllı telefonu olduğu iddia edilen AGM X3’ü diğer sağlamlık odaklı telefonlardan ayıran en büyük özelliği ise tasarımı.
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Bildiğiniz gibi sağlamlık odaklı telefonlar genellikle şık bir görünüme sahip olmaz. Ana odak noktası koruma olduğu için daha kaba ve düz bir tasarım tercih edilir. Kısacası biraz hileli bir savunma tasarımına sahiptirler.
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Ancak AGM, yeni modelinde tasarım konusunda da bir hayli değişime uğramış. Son derece şık bir görünüme sahip olan AGM X3’ün önceki nesle göre kalınlığı yüzde 25 oranında, ağırlığı ise yüzde 13.6 oranında azaltılmış durumda.
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AGM firmasına göre yeni X3, bu zamana kadarki en sağlam telefon.
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Suya ve toza karşı dayanıklı olan AGM X3, darbelere karşı dayanıklılığını da MIL-STD-810G sertifikasıyla gösteriyor. En dikkat çeken detay ise modelin -30 dereceye kadar soğuğa ve 60 dereceye kadar sıcaklığa dayanabiliyor oluşu.
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AGM X3 TANITILDI

AGM X3 TANITILDI
Genel olarak ürünün teknik özelliklerine bakacak olursak;
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İşlemci: Snapdragon 845
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Bellek: 8GB’a kadar RAM, 256GB’a kadar depolama
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Ekran: 5.99 inç 18:9 ekran, Gorilla Glass 5 koruma
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Arka Kamera: 12MP + 24MP f/1.8 diyafram
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Ön Kamera: 20MP
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Batarya: 4100 mAh, Quick Charge 4.0
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İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo
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Bağlantı: Wi-Fi 2×2 MIMO, çift SIM, çift VoLTE, Bluetooth 5.0, USB Type-C
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AGM X3’in fiyat etiketi RAM ve Depolama alanına göre değişiyor. Telefon, 480 dolardan 780 dolara kadar bir fiyat etiketine sahip. Modeller ise;
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6GB RAM + 64GB Depolama 8GB RAM + 64GB Depolama 8GB RAM + 128GB Depolama 8GB RAM + 128GB Depolama 8GB RAM + 256GB Depolama ( Kaynak: Teknolojioku)
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