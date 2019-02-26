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Dünyanın en sağlıklı ülkesi İspanya, Türkiye 51'inci sırada

26.02.2019 12:23 | Son Güncelleme

Bloomberg tarafından hazırlanan En Sağlıklı Ülkeler Endeksi'nde, İspanya ilk sırada yer aldı.

Dünyanın en sağlıklı ülkesi İspanya, Türkiye 51'inci sırada

Ortalama yaşam beklentisi, çevresel faktörler, sigara kullanımı ve obeziteyle mücadele gibi farklı kriterlere göre hazırlanan ve 169 ülkeyi kapsayan listede, Türkiye 51'inci oldu. Türkiye 2017'deki ilk listede 54'üncü sıradaydı.

2019 Endeksi'nde ilk 10'da ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri yer aldı. Asya'nın en sağlıklı ülkesi olarak Japonya'nın yanı sıra Avustralya ve İsrail de ilk 10'a girdi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, İspanya, doğumda en yüksek yaşam beklentisine sahip Avrupa Birliği ülkesi.

İspanya'da ortalama yaşam beklentisinin 2040'a kadar 86 yıla çıkması bekleniyor. Bu durumda İspanya bu alanda dünya lideri olacak. İspanya'yı Japonya, Singapur ve İsviçre'nin izleyeceği tahmin ediliyor.

İspanya'da çocuk, kadın ve yaşlılara yönelik önleyici sağlık hizmetleri sayesinde son 10 yıl içinde kalp-damar hastalıkları ve kanserden ölümlerde azalma görüldü.

'AKDENİZ DİYETİ KALP HASTALIKLARINI AZALTIYOR'

Araştırmacılar, İspanya ve listede ikinci sırada yer alan İtalya'daki beslenme alışanlıklarının bu ülkelerin sağlık seviyelerini açıklayabilecek önemli bir gösterge olabileceğine dikkat çekiyor.

Navarra Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin araştırmasına göre sızma zeytinyağı ve fındık-fıstıkla destleklenen Akdeniz diyetinde, az yağın tercih edildiği beslenme tarzına göre daha az kalp rahatsızlığı görülüyor.

KÜBA ABD'Yİ GEÇTİ

Kuzey Amerika'da, 16'ncı sırada yer alan Kanada, ABD ve Meksiya'yı geride bıraktı. Listede Küba, 35'inci sıradaki ABD'nin beş basamak önünde yer alıyor.

ABD'de ortalama yaşam beklentisinin görece düşük olması aşırı dozda uyuşturucu kullanımı ve artan intiharlara bağlanıyor.

Asya'da Güney Kore yedi basamak birden yükselirken 1.4 milyar nüfuslu Çin 52'nciliğe yükseldi. Çin'deki ortalama yaşam beklentisinin 2040'da ABD'yi geçmesi bekleniyor.

Listedenin alt sıralarında ise Afrika ülkeleri var. Son 30'daki ülkelerin 27'si Sahra Altı Afrika'sında. Diğer üç ülke Haiti, Afganistan ve Yemen.

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