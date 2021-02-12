Dünyanın en saygın üniversitesinde seks ve taciz skandalı

Dünyanın en prestijli eğitim kurumlarından olan Fransız Siyaset Bilim Enstitüsü (Sciences Po) bir tecavüz ve taciz skandalıyla çalkalanıyor.

Aralarında Fransa’nın cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte eski cumhurbaşkanları Jacques Chirac, François Hollande ve François Mitterrand gibi isimlerin mezun olduğu okulda yüzlerce öğrenci tecavüz ve cinsel istismara uğradıklarını duyurarak kuruma savaş açtı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Feminist muhalif Anna Toumazou tarafından sosyal medyada başlatılan #sciencesporcs (bilim domuzları) hashtagiyle birlikte birçok öğrenci eğitimleri sırasında yaşadıklarını kamuoyu ile paylaştı. Eğitim kurumunun Strasbourg, Toulouse ve Bordeaux’daki uzantıları ve şubelerinde iddialar ile ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Toulouse’ta ikinci sınıf öğrencisi olduğu sırada yaşadıklarını anlatan Juliette, “Kelimelerle ifade etmek çok zor, ben tecavüze uğradım. 2018 yılında kimse beni dinlemedi” dedi. Geçen hafta polise giden Juliette’e desetek veren Aix-en-Provence’tan Louise isimli bir öğrenci ise 2019 yılında başka bir öğrenci tarafından tecavüze uğradığını ve okul yönetiminin olayın üzerine gitmediğini söyledi.