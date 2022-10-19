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Dünyanın en seksi kadını bikinili pozunu paylaştı! Cinsel ilişkiye giremiyor diye...

19.10.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem yeteri kadar cinsel ilişkiye giremediği için sevgilisi Tim Tebow'u terk eden Olivia Culpo, cesur paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. 2019 yılında dünyanın en seksi kadını seçilen Olivia Culpo, Instagram hesabının hikayeler kısmından paylaştığı kırmızı bikinili pozuyla nefes kesti.

Dünyanın en seksi kadını bikinili pozunu paylaştı! Cinsel ilişkiye giremiyor diye...

Dünyanın en seksi kadını olarak tanınan ABD'li model Olivia Culpo, yazdan kalma pozuyla takipçilerini büyüledi. Kırmızı bikini tercih eden Culpo, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Dünyanın en seksi kadını kırmızı bikinili pozunu paylaştı! Cinsel ilişki itirafı şoke etmişti

Geçmişte ünlü futbolcu Tim Tebow ile aşk yaşayan Olivia Culpo, başlangıçta Tebow'un fiziğinden çok etkilendiğini ancak sonrasında Tim Tebow ile yeterince cinsel ilişkiye giremediği için ayrılık kararı aldığını açıklamıştı.

''İYİ SEVİŞEMİYOR''

Tim Tebow, Culpo'dan defalarca yeni bir şans istese de Culpo, kararından dönmemişti. Culpo, ''Tebow iyi bir ama yeteri kadar iyi sevişemiyor ve kendisinden ayrılmak zorunda kaldım'' diyerek, hayranlarından anlayış beklemişti.

30 yaşındaki Olivia Culpo, ABD'nin en güzel kadını seçilmişti.

2019 yılında ise dünyanın en seksi kadını seçilen Culpo, sosyal medyada da epey aktif.

Instagram'da 5 milyon takipçisi bulunan Culpo, iddialı paylaşımlarıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor.


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