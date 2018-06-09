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Dünyanın en seksi kadını seçildi

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.06.2018 15:40 | Son Güncelleme

Kate Upton, erkek dergisi Maxim tarafından “Dünyanın en seksi kadını” seçildi.

ABD’li model ve oyuncu Kate Upton, erkek dergsi Maxim’in “dünyanın en seksi 100 kadını” listesinde birinci oldu.

Kate Upton

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ABD’li model ve oyuncu Kate Upton, erkek dergsi Maxim’in “dünyanın en seksi 100 kadını” listesinde birinci oldu.
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Derginin temmuz sayısı için İsrail çöllerinde pozlar veren Upton, “Bir numara olmak, bütün bu sıkı çalışmanın küçük bir ödülü oldu” dedi.
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2014’te Cameron Diaz ve Lesle Mann ile “Diğer Kadın” filminde rol aldıktan sonra beyazperdede bir daha görünmeyen Upton, bunun nedenini ise şöye açıkladı:
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“Sinema kolay bir sektör değil. Benim gibi birinin basmakalıp rollere çakılı kalması çok kolay. Dönüp dolaşıp aynı roller üstlenmek istemiyorum”
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Kate Upton, ABD’nin ünlü beyzbolcusu Jusitn Verlander ile geçen yıl İtalya’nın Sena şehrinde evlenmişti. 1983 doğumlu Verlander, Detroit Tigers takımında oynuyor
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Sayısız dergiye kapak olan model, 2010 ve 2011 yıllarında Guess'in pek çok moda kampanyasında boy göstermişti.
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Upton, Sports Illustrated tarafından "Yılın Çaylağı" seçildiğinde şöhrete kavuşmuştu.
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Güzel model, 2012, 2013 ve 2017 yıllarında derginin kapak kızı oldu.
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Kate Upton Maxim

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