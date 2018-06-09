Dünyanın en seksi kadını seçildi

ABD’li model ve oyuncu Kate Upton, erkek dergsi Maxim’in “dünyanın en seksi 100 kadını” listesinde birinci oldu.

Kate Upton

1 / 12 ABD’li model ve oyuncu Kate Upton, erkek dergsi Maxim’in “dünyanın en seksi 100 kadını” listesinde birinci oldu.

2 / 12 Derginin temmuz sayısı için İsrail çöllerinde pozlar veren Upton, “Bir numara olmak, bütün bu sıkı çalışmanın küçük bir ödülü oldu” dedi.

3 / 12 2014’te Cameron Diaz ve Lesle Mann ile “Diğer Kadın” filminde rol aldıktan sonra beyazperdede bir daha görünmeyen Upton, bunun nedenini ise şöye açıkladı:

4 / 12 “Sinema kolay bir sektör değil. Benim gibi birinin basmakalıp rollere çakılı kalması çok kolay. Dönüp dolaşıp aynı roller üstlenmek istemiyorum”

5 / 12 Kate Upton, ABD’nin ünlü beyzbolcusu Jusitn Verlander ile geçen yıl İtalya’nın Sena şehrinde evlenmişti. 1983 doğumlu Verlander, Detroit Tigers takımında oynuyor

6 / 12 Sayısız dergiye kapak olan model, 2010 ve 2011 yıllarında Guess'in pek çok moda kampanyasında boy göstermişti.

7 / 12 Upton, Sports Illustrated tarafından "Yılın Çaylağı" seçildiğinde şöhrete kavuşmuştu.

8 / 12 Güzel model, 2012, 2013 ve 2017 yıllarında derginin kapak kızı oldu.

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