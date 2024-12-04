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  4. Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Ashley Graham davet tarzıyla göz doldurdu! Geceden karelerine beğeni yağdı

Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Ashley Graham davet tarzıyla göz doldurdu! Geceden karelerine beğeni yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.12.2024 15:04
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Maxim dergisi tarafından geçtiğimiz sene dünyanın en seksi kadını olarak seçilen, şimdilerde de podyumların aranan isimlerinin başında gelen kıvrımlı model Ashley Graham son olarak katıldığı bir davette tarzıyla göz doldurdu. Geceye siyahlar içerisinde gelen Graham bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Ashley Graham davet tarzıyla göz doldurdu! Geceden karelerine beğeni yağdı

Geçtiğimiz yıl Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi kadını olarak seçilen Ashley Graham büyük beden model olarak podyumların en çok aranan isimlerinden.

Her adımı olay olan ünlü model son dönemde adeta defileden defileye koşuyor. Kıvrımlı model Ashley Graham son olarak katıldığı bir davetteki tarzıyla göz doldurdu.

ashley

TAM NOT ALDI

Geceye siyahlar içerisinde gelen Ashley Graham elbisesindeki tül detaylarıyla dikkat çekti. İddialı elbisesini ışıltılı takıları ile tamamlayan Ashley Graham bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

ASHLEY 1

Ünlü modele sosyal medyada; 'harika görünüyorsun', 'çok güzelsin', 'hem şık hem seksi', 'sade ama şık' gibi yorumlar yapıldı.

ashley 3

Daha önce "12 yaşımdayken kendi bedenimden utandırıldım" diyerek zorbalığa maruz kaldığını dile getiren Ashley Graham her kadının bedeniyle barışık olması için sık sık tavsiyeler de bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Ashley Graham
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