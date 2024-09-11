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  4. Dünyanın en seksi kadını seçilmişti... Kıvrımlı model Ashley Graham yine şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

Dünyanın en seksi kadını seçilmişti... Kıvrımlı model Ashley Graham yine şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.09.2024 10:20
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Geçtiğimiz sene dünyanın en seksi kadını seçilen ve şimdilerde de podyumların aranan isimlerinden biri olan kıvrımlı model Ashley Graham iddialı tarzıyla yine dikkat çekti. Önceki gün podyumdaki yerini alan ünlü model siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle beğeni topladı. Ünlü ismin cesur tarzına bir bakan bir daha baktı.

Dünyanın en seksi kadını seçilmişti... Kıvrımlı model Ashley Graham yine şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

MYNET-Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi kadını seçilen Ashley Graham şimdilerde podyumların en çok aranan isimlerinden biri. Her giydiği, her paylaşımı ve adeta her adımı olay olan ünlü isim önceki gün bir markanın defilesinde boy gösterdi.

Siyah vücudu saran derin yırtmaçlı elbisesi ile podyuma çıkan kıvrımlı modelin elbisesindeki şeffaf detaylar ise oldukça dikkat çekti.

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Podyumdan karelerini sosyal medya üzerinden peş peşe paylaşan Ashley Graham bu paylaşımıyla büyük beğeni topladı.

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Kıvrımlı modelin cesur kareleri kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

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YORUM YAĞDI

Ünlü modele; 'harika görünüyorsun', 'sana bayılıyorum', 'cazibene hayranım', 'kendini her şekilde seven bir model' gibi yorumlar yapıldı.

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Daha önce "12 yaşımdayken kendi bedenimden utandırıldım" diyerek zorbalığa maruz kaldığını açıklayan ünlü model her kadının bedeniyle barışık olması için sık sık tavsiyelerde bulunuyor.

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Ashley Graham
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