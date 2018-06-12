Dünyanın en seksi kadınından olay pozlar!

Kate Upton'ın derginin özel sayısı için verdiği pozlar ortaya çıktı

Çıplak pozla teşekkür etti

1 / 15 Amerikalı model Kate Upton, Maxim dergisi tarafından “dünyanın en seksi kadını” seçilmişti. Upton'ın derginin özel sayısı için verdiği pozlar ortaya çıktı

2 / 15 Model Kate Upton, erkek dergisi Maxim tarafından “dünyanın en seksi kadını” seçilmişti.

3 / 15 Derginin temmuz sayısı için seksi pozlar veren Upton, “Bir numara olmak, bütün bu sıkı çalışmanın küçük bir ödülü oldu” demişti.

4 / 15 Upton'ın birinci olması şerefine fotoğrafçı Gilles Bensimon'a verdiği diğer pozlar ortaya çıktı.

5 / 15 İsrail çöllerinde birbirinden seksi pozlar veren sarışın güzel, yaz güneşinde adeta parlıyordu.

6 / 15 Sports Illustrated dergisine pek çok defa kapak olan Upton, Sama Danesh tasarımı bikinisiyle kusursuz görünüyordu.

7 / 15 10 Haziran'da 26 yaşına giren Amerikalı model, yeni yaşını "soyunarak" kutlamıştı.

8 / 15 Maxim’in “dünyanın en seksi 100 kadını” listesinde birinci olan Upton, Taylor Swift ve Miley Cyrus gibi isimleri geride bırakmayı başarmıştı.

9 / 15 INSTAGRAM'DAN ÇIPLAK POZ Maxim tarafından dünyanın en seksi kadını seçilen 26 yaşındaki ABD’li oyuncu ve model Kate Upton, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla özellikle erkek takipçilerini heyecanlandırdı.

10 / 15 10 Haziran’da yeni yaşına giren Upton 26 yaşında gelen bu başarıların ve övgülerin karşılığını şaşırtıcı bir paylaşımla verdi.

11 / 15 Tamamen çıplak bir şekilde kameraya sırtını dönen Upton çektiği hareketli görüntüyü; “Doğum günüme dair iyi dileklerinize teşekkür etmek için doğum günü elbisemi giydim” notuyla paylaştı.

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