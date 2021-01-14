Dünyanın en sersem beş kiralık katili tutuklandı

İş insanı Tan Youhui, rakibini öldürmek için Xi Guangan adlı bir kiralık katille 282.000 dolara anlaştı. Xi ise Mo Tianxiang adlı başka bir kiralık katille anlaştı, o da Yang Kangsheng adlı başka bir kiralık katille anlaştı, o da Yang Guangsheng adlı başka bir kiralık katille anlaştı. Yang Guangsheng ise cinayeti işlemesi için Ling Xiansi ile anlaştı.

Tan Youhui, orijinal kiralık katili adı Wei olarak bilinen rakibini öldürmesi için tutmuştu.

POLİSE, KENDİSİ İHBAR ETTİ

Ancak BBC News haberine göre sonucu kiralık katil Ling, bir kafede Wei ile buluştu ve ona ölü taklidi yapmasını önerdi. Ling’in Wei’ye “Sadece 100.000 yuan için seni öldürmek istemiyorum, benimle iş birliği yapman gerek” dedi.

Bunun üzerine Ling Wei’nin elleri ve ağzı bağlı fotoğraflarını çekti ve cinayet işlenmiş gibi görünen fotoğrafları Yang Guangsheng’e gönderdi. Wei daha sonra olayı polise bildirdi ve bunun üzerine Tan ve beş kiralık katil tutuklandı. Dava ilk olarak 2016 senesinde görüldü ancak delil yetersizliği nedeniyle altı kişi de beraat etti.