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Dünyanın en sersem beş kiralık katili tutuklandı

14.01.2021 13:41 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en sersem beş kiralık katili tutuklandı

Çin’de acemice bir suikast girişiminde bulunan beş kişi, dünyanın en sersem kiralık katili olarak ilan edildi.

İş insanı Tan Youhui, rakibini öldürmek için Xi Guangan adlı bir kiralık katille 282.000 dolara anlaştı. Xi ise Mo Tianxiang adlı başka bir kiralık katille anlaştı, o da Yang Kangsheng adlı başka bir kiralık katille anlaştı, o da Yang Guangsheng adlı başka bir kiralık katille anlaştı. Yang Guangsheng ise cinayeti işlemesi için Ling Xiansi ile anlaştı.

Tan Youhui, orijinal kiralık katili adı Wei olarak bilinen rakibini öldürmesi için tutmuştu.

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POLİSE, KENDİSİ İHBAR ETTİ

Ancak BBC News haberine göre sonucu kiralık katil Ling, bir kafede Wei ile buluştu ve ona ölü taklidi yapmasını önerdi. Ling’in Wei’ye “Sadece 100.000 yuan için seni öldürmek istemiyorum, benimle iş birliği yapman gerek” dedi.

Bunun üzerine Ling Wei’nin elleri ve ağzı bağlı fotoğraflarını çekti ve cinayet işlenmiş gibi görünen fotoğrafları Yang Guangsheng’e gönderdi. Wei daha sonra olayı polise bildirdi ve bunun üzerine Tan ve beş kiralık katil tutuklandı. Dava ilk olarak 2016 senesinde görüldü ancak delil yetersizliği nedeniyle altı kişi de beraat etti.

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Ancak bu karar daha sonra savcılık tarafından temyiz edildi ve üç yıl süren ikinci bir duruşma başladı. İkinci duruşma Tan’ın beş yıl hapis cezası alması ile sonuçlanırken ilk tetikçi Xi, üç yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yang Kangsheng ve Yang Guangsheng ise üç yıl üç ay, Mo üç yıl, Ling ise iki yıl yedi ay hapis cezası aldı. The Guardian’a göre altı kişi “başkalarını kasten hayatlarından mahrum etmek ve eylemlerin kasıtlı cinayet suçu” işlediği belirtildi.

@andyyjiang

Reply to @dereondiaz0 they really all folded ???? #truestory #story #fail #dumb #fy

♬ Somewhere-剪辑版 (Cover 七月组合(July)) - July

TikTok’ta Andy Jiang, paylaştığı bu video ile hikayeyi 2.4 milyonluk takipçi kitlesiyle paylaşmış oldu. Bir kişi videoya “Öyle bir kahkaha attım ki, kedim uyandı” yazarken, başka bir kullanıcı “Bu olay Star Wars Klonların Saldırısı’ndan bir parça” yorumunda bulundu.

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