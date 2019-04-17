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Dünyanın en şişman çocuğuydu! İşte son hali

DÜNYA HABERLERİ  | 17.04.2019 09:57 | Son Güncelleme

Dünyanın en şişman çocuğu olarak anılan Arya, 10 yaşındayken 190 kilo ağırlığındaydı. Hastalığı yüzünden aşırı kilolarıyla tanınan Arya şimdi 12 yaşında ve futbolcu olma hayalini gerçekleştirebilmek için fazla kilolarıyla savaşıyor.

Koyu Liverpool taraftarı olan çocuk, son iki yıldır 95 kilogramdan daha fazla kilo vererek hem arkadaşları hem de sosyal medyada kullanıcıları tarafından takdir ediliyor. Cipurwasari, Endonezya'da yaşayan Arya kilosundan ötürü arkadaşlarıyla beraber futbol oynayamadığı zaman o kadar çok üzülmüştü ki, manşetlerde yer almıştı.

Aşırı kilolu çocuğun, vücudunu serinletmek için su tankında oynadığı anların görüntüleri İnternete düşmüştü. O zamandan beri gastrik baypas operasyonu geçirdi, sıkı bir diyete başladı ve şimdilerde de düzenli spor yapıyor.
Yaptığı röportajda şu an çok daha sağlıklı bir hayat sürdürdüğünü belirtti:
"Şu an mutluyum. Yürüyebiliyorum, oyun da oynayabiliyorum. Eskisine göre daha çevik olduğumu hissediyorum. Futbol oynamaktan da keyif alıyorum. Arkadaşlarımla 5 km yürüyebiliyorum ve her gün öğleden sonra onlarla futbol oynuyorum. En sevdiğim futbol takımı Liverpool ve en sevdiğim oyuncu da Brezilyalı Roberto Firmino. Onun gibi oynamak istiyorum."
37 yaşındaki Rokayah ve 47 yaşındaki baba Ade Somantri, Arya'nın eskiden günde beş kez yemek yediğini söylediler.
37 yaşındaki Rokayah ve 47 yaşındaki baba Ade Somantri, Arya'nın eskiden günde beş kez yemek yediğini söylediler.
Nisan ayında geçirdiği obezite ameliyatı, Arya'nın sorunlarıyla mücadele etmesine yardımcı oldu.
O zamandan beri şeker ve yağ yerine bol miktarda sebze ve meyve tüketmeye başladı.
Çiftçi baba Ade ise çocuğuyla gurur duyuyor. Ade, oğlunun kilo vermesi ile ilgili şunları söylüyor:
"Arya'ya doktorların önerdiği ölçüde, listesinde yer alan yiyecekleri veriyoruz. Yasaklanan besinlerden uzak kalmasını sağlıyoruz. Tatlı yemesine ve şekerli içecekler tüketmesine izin yok. Şekeri kesinlikle kullanmaması gerekiyor. Arya şu an oldukça aktif ve arkadaşlarıyla oyunlar oynuyor. Hatta arkadaşlarıyla beraber yürüyüşe bile gidiyor."
Çaresiz anne Rokayah, çocuğunun durumuna çok üzüldüğü günleri şöyle anlatıyor:
"Her zaman açtı ve çok fazla yiyordu. Her zaman yorgundu ve nefes darlığından şikayetçiydi. Yalnızca yiyor ve uyuyordu. Kendi çocuğunuzun acı çektiğini görmekten daha büyük bir acı yok. Hiçbir anne çocuğuna yemek vermemeyi istemez ama ben yapmak zorundaydım, çünkü çaresizdim. Doktora gidecek paramız yoktu ve bütün birikimimizi onu doyurmak için kullanmaktan yorulmuştuk."
Arya, geçtiğimiz aylarda motor bisiklet sürmeyi de öğrendi. Şu an yasal olarak motor bisiklet kullanma izni yok ama bu etkinlik ebeveynlerine göre Arya'nın özgüven kazanmasına yardımcı oluyor.
İşte Arya'nın son hali...
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Arya Permana kilo

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