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Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

11.10.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en şansız insanı olarak adlandırılan 27 yaşındaki gencin, orgazma alerjisi olduğu ortaya çıktı. Doktorlar, talihsiz gencin alerjisinin 18 yaşındayken ortaya çıktığını varsayıyor. Orgazma alerjisi olan adam ne zaman boşalsa, grip benzeri semptomlar göstermeye başlıyor.

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Doktorlar, bir erkeğin kendi orgazmına alerjisi olduğu için seksten kaçınmak zorunda kaldığını açıkladı.

Kimliği belirlenemeyen 27 yaşındaki erkek, ne zaman boşalsa grip benzeri semptomlar yaşıyor. On yıl önce başladığı düşünülen 'üzücü' hastalığı, seks yapmaktan ve hatta romantik bir ilişkiye girmekten 'aktif olarak kaçındığı' anlamına geliyordu.

TEK VAKA O DEĞİL!

Tuhaf bir durum olsa da çilesi bir tıp dergisinde yayınlanan adam yalnız değil. Şimdiye kadar uzmanlar, orgazm sonrası hastalık sendromu (POIS) olarak etiketlenen yaklaşık 60 erkek vakasını ortaya çıkardı.

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Bilim insanları, erkeklerin acı çekmesinin nedeninin kendi spermlerine karşı alerjik veya otoimmün bir yanıt olduğunu düşünüyor. Doktorlar, sorunların boşaldıktan sonra iki gün ile bir hafta arasında devam edebileceğini söylüyor.

POIS NEDİR?

Post orgazmik hastalık sendromu (POIS), erkeklerde lokal genital reaksiyonun yokluğunda boşalmanın hemen ardından fiziksel ve bilişsel semptomların görüldüğü kronik bir bozukluktur.


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Anahtar Kelimeler:
orgazm
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