Dünyanın en tatlı kardeş dayanışması

Bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başlayan minikler, küçük kızın ikizinin gelmesiyle son buluyor. Çin'de kaydedilen görüntüler sosyal medyada izleyenleri gülümsetti.
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