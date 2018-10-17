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Dünyanın en tatlı kardeş dayanışması

İLGİNÇ HABERLER  | 17.10.2018 22:25 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü izleyenlerin gülümsetti.

Bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başlayan minikler, küçük kızın ikizinin gelmesiyle son buluyor. Çin'de kaydedilen görüntüler sosyal medyada izleyenleri gülümsetti.

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Anahtar Kelimeler:
çin Çocuk

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