Meksika merkezli Güvenlik, Adalet ve Barış Konseyi (CCSPJP) adlı sivil toplum örgütünün 2020 şiddet raporuna göre dünyanın en tehlikeli 50 şehrinden 40’ı Latin Amerika'da bulunuyor.

Raporda kentler, şehir nüfusunun bir yıl boyunca işlenen cinayet sayısına oranı arttıkça daha tehlikeli olarak değerlendiriliyor ve sıralama her 100 bin kişiye düşen kasıtlı adam öldürme sayısına karşılık gelen ‘cinayet oranı’ hesabına göre yapılıyor.

Cinayet oranı en yüksek olan ülkeler sıralamasında 2017’den bu yana ilk sırada yer alan Meksika, bu yıl da listede birinci.

Dünyanın en tehlikeli şehirleri Meksika’da

Rapora göre dünyanın en tehlikeli şehri her 100 bin kişide 109,38 cinayet oranıyla Celaya.

Uzmanlar Celaya’daki cinayetlerin daha çok Jalisco Nueva Generacion ve Santa Rosa de Lima adlı suç kartelleri arasındaki uyuşturucu pazarını ele geçirmek için yapılan savaşlardan kaynaklandığını belirtiyor.

Celaya’da sıkça toplu mezarların bulunması, cinayet sayısının çok daha fazla olduğu yorumlarına neden oluyor. Celaya’da Mart sonunda 15 hektarlık bir alanda gömülü 22 cesede ulaşılmıştı.