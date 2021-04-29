Meksika merkezli Güvenlik, Adalet ve Barış Konseyi (CCSPJP) adlı sivil toplum örgütünün 2020 şiddet raporuna göre dünyanın en tehlikeli 50 şehrinden 40’ı Latin Amerika'da bulunuyor.
Raporda kentler, şehir nüfusunun bir yıl boyunca işlenen cinayet sayısına oranı arttıkça daha tehlikeli olarak değerlendiriliyor ve sıralama her 100 bin kişiye düşen kasıtlı adam öldürme sayısına karşılık gelen ‘cinayet oranı’ hesabına göre yapılıyor.
Cinayet oranı en yüksek olan ülkeler sıralamasında 2017’den bu yana ilk sırada yer alan Meksika, bu yıl da listede birinci.
Dünyanın en tehlikeli şehirleri Meksika’da
Rapora göre dünyanın en tehlikeli şehri her 100 bin kişide 109,38 cinayet oranıyla Celaya.
Uzmanlar Celaya’daki cinayetlerin daha çok Jalisco Nueva Generacion ve Santa Rosa de Lima adlı suç kartelleri arasındaki uyuşturucu pazarını ele geçirmek için yapılan savaşlardan kaynaklandığını belirtiyor.
Celaya’da sıkça toplu mezarların bulunması, cinayet sayısının çok daha fazla olduğu yorumlarına neden oluyor. Celaya’da Mart sonunda 15 hektarlık bir alanda gömülü 22 cesede ulaşılmıştı.
Dünyanın en tehlikeli ilk 6 şehrine ev sahipliği yapan Meksika’nın ilk 50’de 18 şehri bulunuyor.
Son 20 yılda 2,5 milyon Latin cinayete kurban gitti
Son 20 yılda şiddet olaylarında 2 milyon 500 bin kişinin cinayete kurban gittiği bölgede, bu durumun temel sebepleri arasında gelir eşitsizliği, işsizlik, eğitimdeki kalitesizlik, devlet otoritesinin zayıflığı, adalet sistemindeki sorunlar, rüşvet ve yolsuzluk, çarpık kentleşme, anlaşmazlıkları şiddetle çözme kültürü ve organize suç örgütleri sayısındaki artış gibi sorunlar gösteriliyor.
Cinayet oranı ortalaması 67,09 olan Meksika’yı ilk onda 1, ilk ellide 11 şehri bulunan Brezilya izlerken, son yılların en ağır sosyo-ekonomik krizlerinden birini yaşayan Venezuela’nın ilk ellide 5 şehri bulunuyor ve Venezuelalı sivil toplum örgütleri kasten adam öldürme vakalarının en az yüzde 35’inin güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirildiğini bildiriyor.
Raporda Kolombiya’dan 2, Honduras’tan 2 ve Porto Riko’dan 1 şehir bulunuyor.
Listede ABD’den 5 ve Jamaika’dan da 1 şehir olduğu gözünde bulundurulduğunda dünyanın en tehlikeli 50 şehrinin 46’sının Amerika kıtasında bulunması dikkat çekiyor.
Listede yer alan Amerikan şehirleri şunlar: St. Louis, Baltimore, New Orlean, Memphis ve Detroit.
Raporda toplamda 64 milyonu aşkın kişinin yaşadığı 50 şehirde geçen yıl işlenen cinayet sayısının 33 bin 250 olduğu belirtiliyor.