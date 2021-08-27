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Dünyanın en tehlikeli adası! Brezilya’daki Queimada Grande Adası (Yılan Adası)’na kimse giremiyor

27.08.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çoğu kişi paranın her kapıyı açtığını düşünüyor. Dünya üzerinde pek çok farklı ve ilgi çekici yer bulunuyor. Ancak bu bölgelerden bazılarının ziyaret edilmesi tamamen yasak. Ne kadar paranız olursa olsun Brezilya’daki Queimada Grande Adası (Yılan Adası), ziyaret edilmesi yasak olan bölgelerin başında geliyor. Üstelik bu ada ‘dünyanın en tehlikeli yeri’ unvanını da elinde bulunduruyor.

Dünyanın en tehlikeli adası! Brezilya’daki Queimada Grande Adası (Yılan Adası)’na kimse giremiyor

Queimada Grande Adası, bilinen adıyla Yılan Adası, Brezilya'nın Sao Paulo eyaleti açıklarında, Atlas Okyanusu'nda bulunan bir ada. 4000'den fazla zehirli çıngıraklı yılan türünü barındırdığı için bölge halkı tarafından "Yılan Adası" olarak tanımlanıyor. Dünyanın en tehlikeli adalarından birisi olarak kabul edilen Queimada Grande Adasına 1920 yılından beri hiçbir şekilde ziyaretçi kabul etmiyor.

DOĞAL GÜZELLİKLERİ BÜYÜLÜYOR

Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinin kıyılarından yaklaşık 33 kilometre uzaklıktaki bu adanın yüz ölçümü 110 dönüm olarak tahmin ediliyor. Adanın 25 kilometre karesi, yağmur ormanı ile kaplı; geriye kalan alanlar kayaçlardan ve açık meralardan oluşuyor. Uzun yıllar boyunca bu adam bilim insanlarının çalışmalarını ve incelemelerini yürüttüğü bir alan haline geldi. Ancak bilim insanlarının ve askerlerin dışında adaya ziyaretçi kabul edilmiyor.

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İNSAN ETİNİ ERİTECEK KADAR GÜÇLÜ YILANLAR

YILAN TÜRÜ

Yılan Adası, altın mızrakbaşlı engerek olarak bilinen bothrops insularis yılan türüne ev sahipliği yapıyor. Sadece bu adaya özgü olan yılan türü, Amerika kıtasında yaşayan diğer zehirli yılanlardan farklı olarak insan ölümlerinden sorumludur. Bu cinse bağlı olarak ada da 32 farklı yılan türü de bulunuyor. Bazı tahminlere göre 43 hektarlık adada her metrekareye bir ila beş yılan düşüyor. Engerekler esas olarak adayı ziyaret eden göçmen kuşları yerler ve avlarını uçup gitmeden önce öldürecek kadar güçlü bir zehirli ısırık geliştirdiler.

HÜKÜMET ADAYA GİRİŞİ YASAKLADI

İnsan ölümlerinin önüne geçmek için Brezilya hükümeti, Yılan Adası’na girişi engelledi. Brezilya ordusu, adaya girişini önlemek için belirli aralıklarla bölgede nöbet tutuyor.

Adaya girişin yasak olmadığı dönemlerde bir balıkçının ölümüne ilişkin hikaye halk arasında dilden dile anlatılıyor. Muz toplamaya giden bir balıkçı aynı andan birden fazla yılanın saldırısına maruz kaldı ve feci bir şekilde can verdi.

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Brezilya
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