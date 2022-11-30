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Dünyanın en tehlikeli işleri arasında: Akrep çiftliği kurdu, zehirden para kazanıyor! Litresi 10 milyon dolar

30.11.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir akrep çiftliğinde üretilen zehirler, yurt dışına dudak uçuklatan fiyatlara ihraç ediliyor. Gramı 10 bin dolara (190 bin lira), litresi ise 10 milyon dolara alıcı bulan akrep zehiri; beyin tümörü, kanser ve Multipl Skleroz (MS) gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Binlerce akrebin bulunduğu çiftliğin sahibi Ali Yılmaz, "20 günde bir sağım oluyor. Her akrepten 1 susam tanesi kadar zehir çıkıyor, bazen hiç çıkmıyor." dedi. İşte haberin detayları...

Dünyanın en tehlikeli işleri arasında: Akrep çiftliği kurdu, zehirden para kazanıyor! Litresi 10 milyon dolar

Dünyanın en zehirli hayvanları arasında bulunan akrebin zehri dudak uçuklatan fiyata satılıyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde birçok ilde akrep çiftlikleri Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor.

Çiftlik kurdu, zehir sağıp satıyor! Litresi 10 milyon dolar Çiftlik kurdu, zehir sağıp satıyor! Litresi 10 milyon dolar

YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLİYOR

Bu çiftliklerden bir tanesi de Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunuyor. İçerisinde binlerce akrebin yer aldığı çiftlikte, akreplerden üretilen zehir yurt dışına ihraç ediliyor.

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"HER AKREPTEN 1 SUSAM TANESİ KADAR ZEHİR ÇIKIYOR"

HaberGlobal ekibi, çiftlikte akrepleri görüntüleyerek, çiftliğin kurucusu Ali Yılmaz ile röportaj gerçekleştirdi. Tüm dünyaya akrep zehri gönderen Yılmaz, "Biz burada sağım yöntemiyle almış olduğumuz zehirleri, yurt dışına ihraç etmekteyiz. Ülkemize ciddi anlamda bir katkı sunmaktayız. 20 günde bir sağım oluyor. Her akrepten 1 susam tanesi kadar zehir çıkıyor, bazen hiç çıkmıyor." ifadelerini kullandı.

Tesiste binlerce akrebin bulunduğunu ve hepsinin en değerli tür olan kara akrep olduğunu ifade eden Yılmaz, kara akrebin zehrinin, bilinen bütün akrep zehirlerine karşı panzehir olarak kullanıldığını söyledi.

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GRAMI 10 BİN DOLARA ALICI BULUYOR

Gramı 10 bin dolar (190 bin lira) ve litresi 10 milyon dolar olan akrep zehrinin; beyin tümorü, kanser ve Multipl Skleroz (MS) gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığı ve aynı zamanda antiseptik özelliği de bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Çiftlik Haliliye akrep

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