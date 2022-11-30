Dünyanın en tehlikeli işleri arasında: Akrep çiftliği kurdu, zehirden para kazanıyor! Litresi 10 milyon dolar

Dünyanın en zehirli hayvanları arasında bulunan akrebin zehri dudak uçuklatan fiyata satılıyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde birçok ilde akrep çiftlikleri Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor.

YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLİYOR

Bu çiftliklerden bir tanesi de Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunuyor. İçerisinde binlerce akrebin yer aldığı çiftlikte, akreplerden üretilen zehir yurt dışına ihraç ediliyor.

"HER AKREPTEN 1 SUSAM TANESİ KADAR ZEHİR ÇIKIYOR"

HaberGlobal ekibi, çiftlikte akrepleri görüntüleyerek, çiftliğin kurucusu Ali Yılmaz ile röportaj gerçekleştirdi. Tüm dünyaya akrep zehri gönderen Yılmaz, "Biz burada sağım yöntemiyle almış olduğumuz zehirleri, yurt dışına ihraç etmekteyiz. Ülkemize ciddi anlamda bir katkı sunmaktayız. 20 günde bir sağım oluyor. Her akrepten 1 susam tanesi kadar zehir çıkıyor, bazen hiç çıkmıyor." ifadelerini kullandı.

Tesiste binlerce akrebin bulunduğunu ve hepsinin en değerli tür olan kara akrep olduğunu ifade eden Yılmaz, kara akrebin zehrinin, bilinen bütün akrep zehirlerine karşı panzehir olarak kullanıldığını söyledi.

GRAMI 10 BİN DOLARA ALICI BULUYOR

Gramı 10 bin dolar (190 bin lira) ve litresi 10 milyon dolar olan akrep zehrinin; beyin tümorü, kanser ve Multipl Skleroz (MS) gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığı ve aynı zamanda antiseptik özelliği de bulunuyor.

