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Dünyanın en tehlikeli kartellerinden Sinaloa'yı sarsan haber: El Mayo ile El Chapo'nun oğlu Teksas'ta yakalandı!

26.07.2024 11:01
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Meksikalı uyuşturucu karteli Sinaloa büyük bir darbe aldı. Dünyanın en tehlikeli kartellerinden biri olan Sinaloa, ABD'de ölümcül fentanil maddesinin tüketiminin baş sorumlularından. Öyle ki bu madde dünyaca ünlü şarkıcı Prince'i de hayattan koparmıştı. Sinaloa, örgütün kurucuları "El Mayo" ile "El Chapo"nun (bücür) oğlu Joaquin Guzman Lopez'in tutuklanmasıyla sarsıldı.

Dünyanın en tehlikeli kartellerinden Sinaloa'yı sarsan haber: El Mayo ile El Chapo'nun oğlu Teksas'ta yakalandı!

Dünyaya uyuşturucu kartelleriyle ün salan Meksika'nın en büyük kartellerinden olan Sinaloa'da örgütün kurucularının oğlu Joaquin Guzman Lopez'in tutuklanması şok yarattı.

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FENTANİL TÜKETİMİNİN BAŞ SORUMLUSU ONLAR

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ABD'de fentanil tüketiminin en önemli sebebi olarak gösterilen Sinaloa karteline büyük bir darbe vurduklarını belirtti.

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DÜNYANIN EN TEHLİKELİ KARTELLERİNDEN BİRİ

Garland açıklamasında, dünyadaki en tehlikeli uyuşturucu kartellerinden biri olarak görülen Sinaloa kartelinin iki kurucusundan biri olan Ismael Zambada Garcia ile diğer kurucusu "El Chapo"nun oğlu Lopez'in Teksas'ın El Paso kentinde tutuklandıklarını ve önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacaklarını kaydetti.

ÖLÜMCÜL FENTANİL TEHLİKESİ

Sentetik ağrıkesici olarak bilinen fentanil, yapılan tıbbi çalışmalarda morfinden 100 kat daha güçlü olduğu ve iki miligram alındığı taktirde ölümcül olduğu ortaya çıkmıştı.

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ABD'de on binlerce kişinin ölümüne yol açan fentanilin, neredeyse tamamının Çin'den kaçak olarak getirtilen öncü kimyasallar sayesinde Meksika'da üretildikten sonra ABD'ye yasa dışı yollarla sokulduğu biliniyor.

PRINCE DE FENTANİLDEN ÖLMÜŞTÜ

Dünyaca ünlü şarkıcı Prince, 21 Nisan 2016'da, 57 yaşında iken yanlışlıkla aşırı dozda fentanil aldığı için hayatını kaybetmişti.

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ABD ÖRGÜTÜN ÜST DÜZEY İSİMLERİNİN PEŞİNDE

ABD'nin en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından Sinaloa kartelinin önde gelen liderlerinden 28 yaşındaki Ovidio Guzman, 2023'ün Şubat ayında, Meksika'nın kuzeyindeki Culiacan kentinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmış, eylül ayında ise ABD'ye iade edilmişti.

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"El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman ise ABD'nin New York eyaletinde görülen davada geçen yılın temmuz ayında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

2001 ve 2015'te Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçan Joaquin Guzman, en son Ocak 2016'da yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti. (AA)

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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