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Dünyanın en tehlikeli maddesi! Elazığ'da 'kaliforniyum' ele geçirildi

30.09.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, dünyanın en tehlikeli nükleer metallerinden ‘kaliforniyum’ olduğundan şüphelenilen bir madde ele geçirildi.

Dünyanın en tehlikeli maddesi! Elazığ'da 'kaliforniyum' ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine ulaşan bir istihbaratta, M.K. isimli şüphelinin dünyanın en tehlikeli nükleer metallerinden ‘kaliforniyum’ nükleer maddesini satmak için alıcı aradığı belirtildi. Şahsı takibe alan jandarma ekipleri, operasyon planladı. Şüphelinin aracı jandarma ekiplerince takibe alındı ve araca operasyon yapıldı.

1 GRAM KALİFORNİYUM ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin aracında yapılan aramada 1 gram kaliforniyum olduğundan şüphelenilen madde ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen kimyasal madde ise Atom Enerjisi Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İHA

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Elazığ
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