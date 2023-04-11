Dünyanın en tehlikeli seks pozisyonu kötü sonuçlandı! Penisi kırılan adam soluğu hastanede aldı

Endonezya'da 37 yaşındaki ismi açıklanmayan bir adam, dünyanın en tehlikeli seks pozisyonu olarak bilinen "ters kovboy kız" pozisyonunu yaparken penisini kırdı. Yaşadığı dayanılmaz acının ardından hastaneye başvuran adam acilen ameliyata alındı.

ÇATLAMA SESİ DUYDU

Penis kırılması vakası Urology Case Reports dergisinde yayınlandı. Cinsel ilişki sırasında aniden yüksek bir çatlama sesi ve ardından "ağrı, rahatsızlık ve ani ereksiyon kaybı" duyan hastanın penisi kanamaya başladı. İdrar yapamayacak duruma geldiğini belirten korkmuş adam hastaneye kaldırıldı. Tıbbi müdahalelere kadar penisi şişmiş ve tıbbi tabirle "patlıcan deformitesi" olarak bilinen bir durumda koyu mora dönmüştü.

PENİSİN BÜKÜLMESİNDEN KAYNAKLANIYOR

Daha sonra yapılan bir muayene, hastanın gerçekten de "peniste geniş ve derin bir kırık" olduğunu ve penis dokusunun da yırtıldığını doğruladı. Araştırma yazarları, bu tür fallik kırıkların, "şiddetli cinsel aktivite sırasında perine veya kasık kemiğine sıkıca" çarptıktan sonra ereksiyon halindeki penis büküldüğünde meydana geldiğini söyledi.

YAPILAN TEDAVİLER SAYESİNDE İYİLEŞTİ

Cerrahlar hastanın kırık organını olaysız bir şekilde tamir edebildiler, ardından üretrasını dikip yarayı bandajladılar. Daha sonra, sızıntı veya anormal "penis eğriliği" olmadığını belirlemek için "yapay ereksiyon testi" yaptılar. Hastanın penisi, bandajlar çıkarıldıktan üç gün sonra hala mavi olmasına rağmen, her iki komplikasyonu da göstermedi. Adama daha sonra bir kateter takıldı ve hastaneden taburcu edildi. Birkaç hafta sonra yapılan bir takip randevusunda, doktorlar penisinin "iyi durumda" olduğunu, ereksiyon veya idrar çıkışı sorunu yaşamadığını keşfettiler.

RİSKLİ DÖNÜŞLER KIRILMALARA NEDEN OLABİLİR

TikTok doktoru Dr. Karan Raj'a göre bu, kırıkların %50'sinden sorumlu olan ters kovboy kız pozisyonu erkeklerin cinsel sağlığına zarar verebiliyor. Rajan'ın bir PSA videosuna göre, ters kovboy kızı özellikle riskli bir pozisyon çünkü bir erkeğin penisi dışarı çıkıp düzensiz itme sırasında eşinin kasık kemiği tarafından ezilebilir. Bununla birlikte, çalışmaya göre mastürbasyon ve hatta yatakta garip bir açıyla dönmek de penis kırılmasına neden olabilir.



