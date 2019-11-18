HABER

Dünyanın en tehlikeli yırtıcılarından, akbaba yakından görüntüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 10:53 | Son Güncelleme

Dünyanın en tehlikeli yırtıcılarından olan ve nesli tehdit altında bulunan kara akbaba, Sansa Deresi’nde görüntülendi.Doğanın çöpçüsü olarak bilinen ve Dünya’da nesli tehdit altında olan kara akbaba, Tunceli-Erzincan arasında görüntülendi.

Dünyanın en tehlikeli yırtıcılarından olan ve nesli tehdit altında bulunan kara akbaba, Sansa Deresi’nde görüntülendi.
Doğanın çöpçüsü olarak bilinen ve Dünya’da nesli tehdit altında olan kara akbaba, Tunceli-Erzincan arasında görüntülendi. Özel bir firmada çalışan fırsat buldukça da doğa fotoğrafçılığı da yapan Muzaffer Akyüz, Tunceli’nin Pülümür ilçesi ile Erzincan sınırında bulunan Sansa Deresi mevkiinde gördüğü Kara Akbaba’yı yakından fotoğraflayıp, görüntülerini çekti. Akbaba’ya 10 metre kadar yaklaşan Akyüz’e hayvan adeta poz verdi. Kara akbaba daha sonra ormanlık alana doğru kanat çırparak gözden kayboldu.
İş dışında doğa fotoğrafçılığıyla ilgilendiğini belirten Akyüz, “İlimiz özelde de ilçemiz Pülümür yaban hayatı bakımından son derece zengin. Ben de vakit buldukça bu zenginlikleri kayıt altına almaya çalışıyorum. Nesli tehlike altında bulunan kara akbabayı yakından görüntülediğim için kendimi mutlu hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Yürüyüş yapmayı seviyorsanız buraya bayılacaksınız Yürüyüş yapmayı seviyorsanız buraya bayılacaksınız
Adana'da 6 bin 360 cinsel uyarıcı hap ele geçirildiAdana'da 6 bin 360 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi
Hong Kong protestolarında tansiyon yükseliyorHong Kong protestolarında tansiyon yükseliyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

İşte EURO 2020’deki muhtemel rakiplerimiz

İşte EURO 2020’deki muhtemel rakiplerimiz

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

Flaş sözler: ABD için tatsız haber

Flaş sözler: ABD için tatsız haber

Tepki çeken açıklama: Yavaş olabilir ama kuduz köpek değil

Tepki çeken açıklama: Yavaş olabilir ama kuduz köpek değil

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yunan polisi 30 göçmeni dövüp, değerli eşyalarını alarak Türkiye'ye gönderdi

Yunan polisi 30 göçmeni dövüp, değerli eşyalarını alarak Türkiye'ye gönderdi

İstanbul sokaklarındaki ‘hayati’ tehlikeler

İstanbul sokaklarındaki ‘hayati’ tehlikeler

Üvey anne dehşeti! 'Sürekli ağlıyor' diye dövüp komaya soktu

Üvey anne dehşeti!

Adana'da cinsel gücü artırıcı çikolata operasyonu

Adana'da cinsel gücü artırıcı çikolata operasyonu

Çanakkale açıklarında 51 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında yakalandılar!

E-5’te zincirleme kaza! Bir araç takla attı

E-5’te zincirleme kaza! Bir araç takla attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.