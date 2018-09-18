Dünyanın 'en tuhaf' müzeleri belli oldu! Türkiye'den tek bir müze listede

CNN dünyanın birbirinden farklı amaçlarla oluşturulmuş 'en tuhaf' müzelerini listeledi. Listede birbirinden ilginç müzeler var.

Dünyanın en ilginç müzeleri

1 / 31 Türkiye'den de birçok kişinin duymadığı müze listeye girdi. İşte o liste...

2 / 31 İngiltere British Lawnmower Museum (İngiliz Çim Biçme Müzesi)

3 / 31 İngiltere’nin Southport kentinde bulunan İngiliz Çim Biçme Müzesi, İngiltere’deki en garip müzelerden biridir. Dünyanın tek çim biçme makinesi müzesi olan Prens Charles ve Princess Diana gibi İngiltere’nin en ünlü insanlarından bazılarına ait çim biçme makineleri de dahil olmak üzere, tüm geçmişi ile 200’den fazla restorasyona ev sahipliği yapıyor.

4 / 31 Tayland Siriraj Medical Museum (Museum of Death) (Ölüm ya da Tıp Müzesi)

5 / 31 Bu müzeye belki çocuklarınızla gitmeyi tercih etmezsiniz. Ölüm Müzesi olarak müze, iskeletler, derin yaralar, kollar ve bacaklardan oluşuyor.

6 / 31 İngiltere The Dog Collar Museum (Köpek Tasması Müzesi)

7 / 31 Ortaçağda köpek tasmalarının nasıl göründüğünü öğrenmek için, Kentin, İngiltere’deki Leeds Kalesi’ndeki Köpek Tasma Müzesi’ni ziyaret edin. 12. yüzyılda inşa edilen bina 1278’de İngiliz kraliyet ailesine geçti. 1979’da Köpek Tasma Müzesi, 500’den fazla yaka ve 500 yıl boyunca çeşitli sergilere sahip çarpıcı bir koleksiyon ile kuruldu.

8 / 31 Amerika International Cryptozoology Museum (Uluslararası Kriptozooloji Müzesi)

9 / 31 Kriptozooloji gizli hayvanların çalışmasıdır ve varlığı henüz doğrulanmamış hayvanlar için Bigfoot gibi araştırmayı içerir. Müze, nadir, bilimsel ve zoolojik örneklerden kriptozooloji içerisinde görülecek görülecek yerler ve halk geleneklerinin onaylanmasına kadar pek çok sergi sunmaktadır.

10 / 31 Rusya The Kunstkamera (Kunstkamera Müzesi)

11 / 31 İçinde farklı kültürlerden 2 milyona yakın eseri saklayan müzenin en ilgi çekici bölümü de anatomi bölümü. Bu bölümde insanı hayretler içinde bırakan tuhaf canlıların örneklerini görmek mümkün. Yarı insan yarı hayvan yaratıklar, birbirine yapışık yeni doğmuş bebekler, böcekler, çift başlı hayvanlar vs..

12 / 31 Malakka, Malezya Museum of Enduring Beauty (Kalıcı Güzellik Müzesi)

13 / 31 Malezya'daki bu müze güzellik algılarını sorguluyor. Birçok gelenekte yer alan güzellik kavramına ışık tutuyor.

14 / 31 Amerika Birleşik Devletleri Clown Hall of Fame and Research Center (Palyaço Müzesi)

15 / 31 ABD'deki Palyaço Müzesi'nde ilginç bir arşivle karşı karşıya kalabilirsiniz. Korkanlar için biraz da temkinli olunması gereken bir durum.

16 / 31 Japonya Momofuku Ando Instant Ramen Museum

17 / 31 İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hayatta kalanlar için ucuz yemek formuyla oluşan yemeklerden bahseder. Kendi evinizde hissedebileceğiniz bu müzede yemek de yapabilirsiniz.

18 / 31 Amerika Salt and Pepper Shaker Museum (Tuz ve Biber Müzesi)

19 / 31 Andrea Ludden'in tuz ve biberliklerle olan takıntısına şahit olabileceğiniz bir müze. 22,000 set tuz ve biberlikten oluşan koleksiyonları sergileniyor.

20 / 31 Amerika Celebrity Lingerie Hall of Fame

21 / 31 Frederick's Hollywood olarak da bilinir. Hollywood oyuncularının iç çamaşırlarının bulunduğu bir müzedir.

22 / 31 Almanya The Bread Museum (Ekmek Müzesi)

23 / 31 Alman ekmeği oldukça meşhur… Daha doğrusu Almanların pastaları da herkes tarafından kabul edilen bir şöhrete sahip… Bu müzede de 18.000 adet ekmekle ilgili sanat eserleri ve tasvirler sizi oldukça şaşırtacak… Ekmek Müzesi’nde, taş devrinden kalma temsili fırınlardan 6000 yıllık tarihe sahip ekmeğin tasvir edildiği resimlere kadar birçok eser bulunuyor.

24 / 31 Amerika Museum of Bad Art (Kötü Sanat Eserleri Müzesi)

25 / 31 MOBA yani The Museum of Bad Art’ın Massachusetts‘te üç galerisi bulunuyor ve müzede tek seferde 70 esere kadar sergilenebiliyor. Müzenin koleksiyonu ise esasen 600 parçadan oluşuyor.

26 / 31 Çin Beijing Tap Water Museum (Pekin Musluk Suyu Müzesi)

27 / 31 Pekin’deki Qingshui Yuan Apartman Kompleksi’nde (şehrin ilk su tesisinin orijinal yerinde) bulunan Pekin Musluk Suyu Müzesi, ziyaretçileri Çin’in 90 yıllık su arıtma geçmişi hakkında eski eserler, teçhizatlar, resimler, haritalar ve haritalar kullanarak ziyaretçileri eğitiyor.

28 / 31 Listeye Avanos Saç Müzesi de girdi. Kapadokya'da yer alan müzenin ilginç bir hikayesi de var...

29 / 31 Kapadokya'da Avanos'da bulunan bu saç müzesinin oldukça ilginç bir hikayesi var. Normalde bir çömlekçi dükkanı olan başlayan müze kadın ziyaretçilerin ayrılırken birer tutam saç bırakmalarıyla 1979'dan beri 16.000 saç örneğine ulaşmış.

30 / 31 Hikayenin başlangıcı ise şu şekilde: Müzenin sahibi olan Avanoslu çömlek ustasu Galip Körükçü 35 sene önce Kapadokya'da tanıştığı Fransız bir kadından çok etkilenmiş ve aralarında duygusal bir bağ oluşmuş.