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Dünyanın en uzun bacaklarına sahip kadını, Guinness Dünya Rekorları’ndan sonra OnlyFans’a katıldı

22.04.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en uzun bacaklarına sahip olan Guinness Dünya Rekoru sahibi 19 yaşındaki Maci Currin vücut pozitifliğini savunmak için OnlyFans’a katıldığını duyurdu. TikTok’ta kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaşmayı başaran Currin, OnlyFans modellerinin aksine “Çıplaklık vadetmiyorum” diyerek hayranlarını uyardı.

Dünyanın en uzun bacaklarına sahip kadını, Guinness Dünya Rekorları’ndan sonra OnlyFans’a katıldı

ABD'li Maci Currin, sol bacağı 135 ve sağ bacağı 134 santimetre olmak üzere dünyanın en uzun bacaklarına sahip kişi olarak, Guinness Dünya Rekor kitabına adını yazdırdı. Sosyal medyada popülerleşmesiyle beraber insanların kendisi hakkında daha fazla olumsuz yorum yaptığını dile getirdi. Vücut pozitifliğini savunmak için OnlyFans hesabı oluşturduğunu belirten Currin, “Ailem beni boyum ve deneyimlerim hakkında paylaşımlar yapmaya teşvik etti. Gönderiler aracılığıyla kendimi sevmeyi ve kabul etmeyi öğrendim. Aynı zamanda uzun olmanın insanların sandığı kadar kötü olmadığını göstermeye çalışmak istedim” dedi.

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“İDEAL BEDEN İÇİN YARATILMIŞ GİBİ”

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Modelin yılın başında OnlyFans'a kaydolmasının nedeni, insanların her şekilde ve boyutta olduğunu ve herkes kadar eşit derecede çekici olabileceğini gösterme kararlılığından kaynaklanıyor.Çok uzun olduğu için kıyafet bulmakta zorlandığını ve yaşıtları tarafından dışlandığını ifade eden Currin, “Dünya daha uzun boyu insanlar için inşa edilmedi. Bazen bu durum sinir bozucu oluyor. Her şeyin ideal benden için yapıldığını hissediyorum” diye konuştu.

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Dışarı çıktığında çevresindeki insanların şaşkın bakışları altında yürümek zorunda kaldığını belirten Currin, “İnsanlar sokakta boyumu sormak ya da benimle fotoğraf çektirmek için yanıma geliyorlar. Sorularına cevap vermekten gerçekten çekinmiyorum, sadece merak ediyorlar. Sevmediğim tek şey insanların iznim olmadan fotoğrafımı çekmesi” ifadelerini kullandı.

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“Üçüzüz ama kardeşlerimden dört yaş küçüğüm”“Üçüzüz ama kardeşlerimden dört yaş küçüğüm”
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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