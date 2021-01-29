Dünyanın en uzun boylu köpeği hayatını kaybetti

Claire Stoneman köpeği Freddy’nin öldüğünü ilan ettikten sonra kalplerinde devasa bir Danua büyüklüğünde boşluk oluştuğunu söyledi.

Freddy 2016 yılında 1 metreyi biraz aşan boyu ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hak kazanmıştı. Freddy arka ayakları üzerine kalktığında 2.2 metreyi buluyordu.

"O BENİM MUTLULUĞUMDU"

Claire Stoneman Freddy için “O sadece en uzun köpek değil, aynı zamanda en çok sevgiye ve en büyük kalbe sahip köpekti. O benim hayatım, neşem, mutluluğumdu. O benim milyonda birimdi. Onu olması gerekenden birkaç hafta erken aldığım için annesi tarafından beslenemedi. Ama onun ne kadar büyüyeceğini tahmin edememiştim” dedi.

"ÇOK NAZİK BİR DEVDİ"

Guinnes Dünya Rekorları ekibi Freddy’i ölçmek için geldiklerinde ondan biraz korktuklarını hala hatırladıklarını söyledi. Ama Freddy sakinleştikten sonra uzun vücudu ölçülürken son derece mutlu bir şekilde oturup ekibin işini yapmasını beklemişti.

Guinnes Dünya Rekorları Editörü, Freddy’i hatırlayarak “Freddy çok nazik bir devdi ve onu size doğru koşarken görmek çok zevkliydi” dedi.