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Dünyanın en uzun boylu köpeği hayatını kaybetti

29.01.2021 14:20 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en uzun boylu köpeği hayatını kaybetti

Dünyanın en uzun boylu köpeği Freddy sekiz yaşındayken öldü.

Claire Stoneman köpeği Freddy’nin öldüğünü ilan ettikten sonra kalplerinde devasa bir Danua büyüklüğünde boşluk oluştuğunu söyledi.

Freddy 2016 yılında 1 metreyi biraz aşan boyu ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hak kazanmıştı. Freddy arka ayakları üzerine kalktığında 2.2 metreyi buluyordu.

"O BENİM MUTLULUĞUMDU"

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Claire Stoneman Freddy için “O sadece en uzun köpek değil, aynı zamanda en çok sevgiye ve en büyük kalbe sahip köpekti. O benim hayatım, neşem, mutluluğumdu. O benim milyonda birimdi. Onu olması gerekenden birkaç hafta erken aldığım için annesi tarafından beslenemedi. Ama onun ne kadar büyüyeceğini tahmin edememiştim” dedi.

"ÇOK NAZİK BİR DEVDİ"

Guinnes Dünya Rekorları ekibi Freddy’i ölçmek için geldiklerinde ondan biraz korktuklarını hala hatırladıklarını söyledi. Ama Freddy sakinleştikten sonra uzun vücudu ölçülürken son derece mutlu bir şekilde oturup ekibin işini yapmasını beklemişti.

Guinnes Dünya Rekorları Editörü, Freddy’i hatırlayarak “Freddy çok nazik bir devdi ve onu size doğru koşarken görmek çok zevkliydi” dedi.

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Guinnes Rekorlar Kitabı’nın editörü “O dağ gibi köpeği ölçmek unutulmaz bir deneyimdi. Onunla bir kanepeyi paylaştığımız birkaç an çok değerliydi. Freddy herkesin yüzünü güldürürdü. O Guinness Rekorkar Kitabı’ndaki herkes tarafından çok özlenecek. Kitap sayesinde onun öyküsünü milyonlarca insanla paylaşma şansı bulduğumuz için çok mutluyum” diyerek sözlerine devam etti.

DÜNYANIN EN UZUN KÖPEĞİ ARTIK ZEUS

95 kg ağırlığındaki Freddy’i beslemenin her zaman kolay olmadığını söyleyen Claire, ayda 500 sterlin bütçe ayırdığını söyleyerek, onu kuru mama, dana ve tavuk eti ile beslediğini söyledi. Tarihin en uzun boylu köpeği ünvanı 1.06 metrelik boyu ile ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan Zeus’un oldu.

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