HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dünyanın en uzun burunlu adamı Mehmet Özyürek'ten acı haber! Hayatını kaybetti

Dünyanın en uzun burunlu adamı Mehmet Özyürek'ten acı haber! Hayatını kaybetti

18.05.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Uzun Burun Yarışması'nda 8,8 santimetrelik burnuyla "dünya burun şampiyonu" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Artvinli Mehmet Özyürek, 74 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Dünyanın en uzun burunlu adamı Mehmet Özyürek'ten acı haber! Hayatını kaybetti

İlk kez 1997 yılında Rize'de düzenlenen uzun burun yarışmasında adını duyuran Özyürek, 8,8 santimetre uzunluğundaki burnu ile tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye'nin en uzun burunlu kişisi seçilmişti. Daha sonra altın burun şampiyonu seçilen Özyürek, Guinness'in dikkatini çekerek takibe alınmıştı. Özyürek, Guinness tarafından dünyanın en uzun burunlu adamı olarak tescillenerek 2011 yılı Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

AW893876_02

8,8 santimetrelik burnuyla birinci olup Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 74 yaşındaki Özyürek, geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etti.

Rize Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne beyin ameliyatı olmak üzere giden Özyürek, ameliyat öncesinde kalp krizi geçirmesi sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AW893876_03

SON GÖRÜNTÜLERİ TOGG’LA

Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Özyürek, kentte Artvin’i dünyaya tanıtan bir turizm elçisi olarak kabul görmüş.

AW893876_01

Evli ve bir çocuk babası olan Özyürek, Artvin Valiliğine gelen Türkiye'nin ürettiği Togg ile basına poz vermiş ve "Ülkemiz iyi ki bu otomobil dünyasına burnunu soktu" ifadelerini kullanmıştı.

AW893876_04

AW893876_05

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mevlit tartışması kanlı bitti! 'Gidemezsin' dedi, sonrası korkunçMevlit tartışması kanlı bitti! 'Gidemezsin' dedi, sonrası korkunç
YSK'dan seçim sonuçlarına itirazlarla ilgili flaş açıklama!YSK'dan seçim sonuçlarına itirazlarla ilgili flaş açıklama!
CHP duyurdu: İtirazlarımızı yaptık!CHP duyurdu: İtirazlarımızı yaptık!
Anahtar Kelimeler:
dünyanın en uzun burunlu adamı

En Çok Okunan Haberler

Sinan Oğan'ın oyları nasıl dağılır? 3 farklı senaryo...

Sinan Oğan'ın oyları nasıl dağılır? 3 farklı senaryo...

"Kavgalıyız" deyip itirafta bulundu

"Kavgalıyız" deyip itirafta bulundu

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti! "Sayenizde ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum"

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti! "Sayenizde ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum"

O öneriye Akşener karşı çıktı, Kılıçdaroğlu kararını açıkladı

O öneriye Akşener karşı çıktı, Kılıçdaroğlu kararını açıkladı

İkinci tur için yeni slogan! Kılıçdaroğlu 28 mayıs stratejisini açıkladı

İkinci tur için yeni slogan! Kılıçdaroğlu 28 mayıs stratejisini açıkladı

'Kaybedecek bir şeyimiz yok' diyerek canlı yayında duyurdu

'Kaybedecek bir şeyimiz yok' diyerek canlı yayında duyurdu

İlginizi Çekebilir

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.