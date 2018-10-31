HABER

Dünyanın en uzun heykellerinden birinin açılışı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 10:24 | Son Güncelleme

Hindistan'da bağımsızlık lideri Sardar Vallabbhai Patel'in bronz heykelinin Gujarat eyaletindeki açılış törenine Hindistan Başbakanı Narendra Modi katıldı

KEVADİYA (AA) - Hindistan'da bağımsızlık lideri Sardar Vallabbhai Patel'in dünyanın en uzun heykelleri arasına giren bronz heykelinin açılışı yapıldı.

Gujarat eyaleti Kevadiya köyünde inşa edilen ve 403 milyon dolara mal olan 182 metre uzunluğundaki heykelin açılışını, Hindistan Başbakanı Narendra Modi gerçekleştirdi.

Açılış töreni sırasında Hindistan hava kuvvetlerine ait uçaklardan Narmada Nehri kıyısındaki "Birlik Heykeli"ne çiçekler atıldı.

Hint heykeltıraş Ram V Sutar'ın eseri olan heykelin yüksek miktara mal olması sert dille eleştirilmesine rağmen Hindistan Başbakanı Modi projeyi devam ettirmişti.

Patel gibi Gujarat eyaletinde dünyaya gelen Modi, kriz döneminde Hindistan için yol gösterici olan Patel'in gelecek nesillere ilham kaynağı sağlayacağını söyledi.

Yerel basında çıkan haberlerde açılış töreni için bölgeye binlerce polisin konuşlandırıldığı ve dün gösteri yapan çiftçiler ile aktivistlerin gözaltına alındığı belirtildi.

Özgülük Anıtı'nın neredeyse iki katı heykel, Patel'in yaşamı ve çalışmalarına dair bir araştırma merkezi ile 2 bin fotoğraf ve 40 bin belgeyi içeren bir müzeyi de barındıracak.

Heykeli yılda 2 buçuk milyon turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

İngiliz sömürgecilerin 1947'de ülkeden ayrılmasından sonra Hindistan'ın ilk içişleri bakanı olan ve "Hindistan'ın Demir Adamı" diye anılan Patel, bağımsızlık sonrası dönemde çeşitli eyaletlerin bütünleşmesinde önemli rol oynamıştı.

PARTNERKadın asker Instagram'ı salladıKadın asker Instagram'ı salladı
Termal kameralar ile bakım ve onarım çalışmasıTermal kameralar ile bakım ve onarım çalışması
THY Genel Müdürü Ekşi: 1 Ocak itibariyle tam kapasite İstanbul Havalimanı'ndayızTHY Genel Müdürü Ekşi: 1 Ocak itibariyle tam kapasite İstanbul Havalimanı'ndayız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bronz heykel Hindistan Sardar Vallabbhai Patel

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Altan Gördüm CHP'den aday olmaya hazırlanıyor!

Ünlü oyuncu Altan Gördüm CHP'den aday olmaya hazırlanıyor!

Trabzon'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık tekrar gözaltına alındı!

Trabzon'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık tekrar gözaltına alındı!

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu öldü mü? Tülin Özen ayrıldı mı? Ufak Tefek Cinayetler 39. son bölüm final sahnesi izle

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu öldü mü? Tülin Özen ayrıldı mı? Ufak Tefek Cinayetler 39. son bölüm final sahnesi izle

Özge Özpirinçci kendi dizisi Kadın'ı izlerken gözyaşlarına boğuldu! 'Siz ne yapıyorsunuz be!

Özge Özpirinçci kendi dizisi Kadın'ı izlerken gözyaşlarına boğuldu! 'Siz ne yapıyorsunuz be!

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika! Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika! Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Tunceli'de donarak şehit olan iki askere hakaret etmişti... Yakalandı!

Tunceli'de donarak şehit olan iki askere hakaret etmişti... Yakalandı!

TSK'dan hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Antalya'da 4 yıldızlı otelde yangın!

Antalya'da 4 yıldızlı otelde yangın!

Suudi başsavcı gece yarısı MİT'i ziyaret etti

Suudi başsavcı gece yarısı MİT'i ziyaret etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.