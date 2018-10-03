"Dünyanın en uzun kadın şiiri rekoru" kırıldı

Dernek üyesi gezginler, ziyaret ettikleri ülkelerde yaşadıkları anıları anlattı. 19 yaşındaki Konya Cihanbeyli olan Almanya doğumlu Berk Can, okulunu dondurup neden dünya turuna çıktığını özetleyerek, hedefinin en kısa zamanda tüm dünyayı gezmek olduğunu söyledi.

- 5 bin 275 mısrayla dünyanın en uzun şiirini yazdı

Prof. Dr. Kural, rekor tescil ve hakem heyetiyle birlikte "Dünyanın en uzun kadın şiiri rekoru"nu yazar Ayşe Ak'a vermekten dolayı mutlu olduklarını belirterek, yazar Ayşe Ak'ı çalışmasından dolayı tebrik etti.

Rekorları, ekip arkadaşlarıyla belirlediklerini aktaran Kural, "Her bir rekor çalışmasını büyük bir özenle seçerek yapıyoruz. İçeriği veya konusu bize yanlış gelen bir rekor olduğu takdirde katiyen seçmiyoruz. Heyet başkanı olarak belirtmek isterim ki, Ayşe Ak, 5 bin 275 satırı yazmayı başarıyla gerçekleştirmiştir. Başarılarının devamını diliyorum." şeklinde konuştu.

Yazar Ayşe Ak ise Türk ve Müslüman bir kadın olarak "en uzun kadın şiiri" rekorunu kırarak tarihe geçtiği için onur duyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ben 5 bin 275 mısradan oluşan tek bir kitap yazdım. 'İçimizdeki Pencereler' adını verdiğim bu şiir kitabımı anneciğime ithaf ettim çünkü bütün o mısraları annemin ölümünden sonra 6 ay içinde yazdım. Daha önce pek çok kitap yayımladım ama bu kitap benim için ayrı bir önem taşıyor. Kitabın kapağını kendim tasarlayıp, çizdirdim ve yayımladık. Dünyada ilk olan ve inşallah son olur, böyle bir rekor kırmak bana nasip oldu. Türk ve Müslüman olmaktan gurur ve onur duyuyorum ve sözlerimi 'Ne mutlu Türk'üm diyene' ifadeleriyle bitirmek istiyorum. Türk olduğum ve Atatürk'ün Türkiye'sinde yaşadığım için çok mutluyum."