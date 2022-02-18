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Dünyanın en uzun kadınından, dünyanın en uzun erkeğine yanıt geldi

18.02.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en uzun boylu erkeği Sultan Kösen'in "Türkiye'yi birlikte tanıtalım" çağrısına dünyanın en uzun kadını olan Rumeysa Gelgi'den yanıt geldi. Kösen'in çağrısına olumlu yanıt veren Gelgi, "Kendisiyle elbette Guinness World Records kapsamında çalışmayı çok isterim. Bunun için uygun fırsat ve davetler olursa neden olmasın?" dedi.

Dünyanın en uzun kadınından, dünyanın en uzun erkeğine yanıt geldi

Dünyanın en uzun kadını Rumeysa Gelgi'den, dünyanın en uzun boylu erkeği Sultan Kösen'e olumlu yanıt geldi. Kösen'in "Türkiye'yi birlikte tanıtalım" çağrısıyla ilgili Gelgi, "Kendisiyle elbette Guinness World Records kapsamında çalışmayı çok isterim. Bunun için uygun fırsat ve davetler olursa neden olmasın?" diye konuştu.

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RUMEYSA GELGİ İKİNCİ KEZ REKOR KIRDI

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 'weaver sendromu' nedeniyle boyu hızla uzayan ve 2014'te 2 metre 13,5 santimetre boyu ile 'dünyanın 18 yaş altı en uzun genç kızı' unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, ikinci kez rekor kırdı. Gelgi, 2021'de yaş limitini artırarak 2 metre 15 santimetrelik boyu ile 'dünyanın en uzun boylu kadını' unvanına sahip oldu.

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GELGİ'DEN KÖSEN'E OLUMLU CEVAP

Guinness Rekorlar Kitabı'nda iki farklı rekorla yer alan Rumeysa Gelgi, geçen hafta kendisine 'Türkiye'yi birlikte tanıtalım' çağrısı yapan, yine Guinness Rekorlar Kitabı'na göre 2 metre 51 santimetrelik boyu ile 'dünyanın en uzun boylu erkeği' olan Sultan Kösen'e olumlu cevap verdi.

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Mardin'de yaşamını sürdüren Sultan Kösen ile çalışmak istediğini belirten Gelgi, "Kendisine 'dünyanın en uzun boylu erkeği' unvanına sahip dünya rekortmeni olarak çok büyük bir saygı duyuyorum. Kendisiyle elbette Guinness World Records kapsamında çalışmayı çok isterim. Bunun için uygun fırsat ve davetler olursa neden olmasın?" diye konuştu.

"ŞARTLAR YERİNE GETİRİLDİĞİNDE ELBETTE İSTERİM"

Bugüne kadar yurt dışına çıkmadığını belirten Rumeysa Gelgi, omurgasında bulunan platin nedeniyle oturma güçlüğü yaşadığını söyledi. Her yere oturamadığını da anlatan Gelgi, "Benim uçak ile yurt dışına çıkabilmemin tek seçeneği; bir sedye üzerinde seyahat etmek. Maalesef bu da oldukça külfetli bir opsiyon. Bu sebeple şartlar yerine getirildiğinde elbette isterim" dedi.

En büyük hayallerinden birinin yurt dışına çıkmak olduğunu aktaran Gelgi, "Hem görmek, gezmek hem de kendi unvanımı temsil etmek amacıyla yurt dışına çıkmak; en büyük hayallerimden biri. Dediğim gibi özel durumum nedeniyle özel şartların yerine getirilmesi gerekiyor çünkü bağımsız olarak tek başıma halletmem çok güç. Sultan beyin sözleri için açıkçası çok mutlu oldum. Elbette dediğim gibi davet olursa ve uygun bir ortam oluşursa ben de kendisiyle yüz yüze tanışmayı çok isterim" diye konuştu.

Kaynak: DHA


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