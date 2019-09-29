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Dünyanın En Uzun Pastası İzmir’de Yapıldı

29.09.2019 23:41 | Son Güncelleme

İzmir’de 1500 pasta ustası 2 bin 842 metre uzunluğunda bir pasta yaparak tarihe geçti. Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu’na göre bu, dünyanın en uzun dilimli pastası

Dünyanın En Uzun Pastası İzmir’de Yapıldı

İzmir’de 1500 pasta ustası 2 bin 842 metre uzunluğunda bir pasta yaparak tarihe geçti. Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu’na göre bu, dünyanın en uzun dilimli pastası. Uluslararası Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Unlu Mamuller Festivali’nin (Pastart) üçüncü ve son gününde yapılan pasta için 200 bin yumurta, iki ton un, iki ton şeker, 10 ton krema kullanıldı. 15 santimetre genişliğindeki pastanın yapımı sekiz saat sürdü. Ağırlığı yaklaşık 20 ton olarak hesaplandı. Pasta, daha sonra İzmirlilere ikram edildi.

Unutulan İzmir ve Osmanlı tatlıları

VOA Türkçe’ye konuşan Federasyon Başkanı Aykut Yenice, son yıllarda pastacılığın gastronomi turizminde giderek artan bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Yenice, “Sekiz bin yıllık bir tarihe sahip olan İzmir çok önemli bir pasta ve pastane kültürüne sahip. Festivali İzmir’de yapmamızın nedenlerinden biri de bu. İzmir zaten bir gastronomi şehri. İnşallah bundan sonra festivali geleneksel hale getireceğiz ve İzmir buna ev sahipliği yapacak” dedi.

Pastart Festivali’ne 20 ülkeden pasta şefleri konuk oldu. Yaklaşık 500 firmanın katıldığı festivalde binin üzerinde usta, hünerlerini sergiledi. Farklı kategorilerde pastacılık yarışlarının yapıldığı etkinlikte yemek tarihçilerinin ve araştırmacılarının katıldığı çeşitli konferans ve seminerler de düzenlendi. Bu etkinliklerde unutulan İzmir ve Osmanlı tatlıları, yerel mutfaklardan örneklerle az bilinen geleneksel Türk tatlıları konuşuldu.

Boyoz Sokağı

Pasta ustalarının yaptığı ve birbirinden ilginç figürlere sahip tatlılar, İzmirliler tarafından hayranlıkla izlendi. Festivalde sadece pastacılar değil lokmacılar, boyozcular, gevrekçiler, kumrucular, şekerciler, börekçiler ve gözlemeciler de yer aldı.

İzmir’e özgü lezzetler için ayrı sokaklar kuruldu. Boyoz Sokağı’nda ustalar boyozda yeni lezzetler, boyoz pastası ve dev boyoz gibi etkinlikler düzenlerken, deneyimli ustalar da geleneksel boyoz yöntemlerini gençlere anlatma fırsatı buldu.

15. yüzyılın sonlarında İspanya’dan İzmir’e göç etmek zorunda kalan Yahudilere özgü bir lezzet olan, ancak süreç içinde İzmir’le özdeşleşen boyozun 55 senelik ustası Adnan Avcı iyi bir boyozun özelliklerini VOA Türkçe’ye şöyle anlattı: “Boyozun sağlıklı olması için trans yağlar kullanılmamalıdır. Yahudilerin İzmir’e getirdiği boyoz susam yağı ve tahinle yapılır. Lezzetli olması için küçük olması gerekir. Boyoz içini boşaltacak ki, mide ekşimesi yapmasın. Açkısı da ince olacak. Biz de boyozun ustalarımızdan öğrendiğimiz özelliklerini genç arkadaşlarımıza anlatmak istiyoruz”.

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