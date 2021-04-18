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  4. Dünyanın en uzun saçlı kızı Patel, 12 yıl sonra saçını kestirdi!

Dünyanın en uzun saçlı kızı Patel, 12 yıl sonra saçını kestirdi!

18.04.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistanlı Nilashi Patel, 12 yıl sonra ilk kez saçını kestirdi. Dünyanın en uzun saçlı genci olma ünvanını elinde tutan 18 yaşındaki Patel'in saçına yıllardır hiç makas değmemişti.

Hindistan'ın batısındaki Aravalli bölgesinde yaşayan 18 yaşındaki Nilashi Patel 12 yıl sonra ilk kez saçlarını kestirdi. 190 santimetrelik saçıyla, dünyanın en uzun saçlı genci olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Patel, saçlarını kestirdiği anı videoya aldı. Patel, yıllardır makas vurdurmadığı saçlarını kestirmeden önce öptüğü anlar görüntiye yansıdı.

190 CM'LİK SAÇIYLA KENDİ REKORUNU KIRMIŞTI

2018'de gençlerde en uzun saç rekoru için başvuru yaptığını söyleyen Patel, "O zaman saçımın uzunluğu 170,5 santimetreydi. 2019'da da 190 santimetreyle kendi rekorumu kırdım" açıklamasında bulunmuştu.


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Hindistan saç bakımı

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