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Dünyanın en uzun süreli uçuş görevlisi olan Bette Nash’tan itiraflar! “Bekar olmadığımı kanıtlamak için kocamı gösterdim”

06.07.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 86 yaşındaki uçuş görevlisi Bette Nash, ‘Dünyanın en uzun süreli uçuş görevlisi’ olarak Guinness Dünya Rekorları’na girmeyi başardı. Mesleğe ilk başladığı yıllardan günümüze kadar pek çok şeyin değiştiğini anlatan Nash’in itirafları herkesi şaşırttı.

Dünyanın en uzun süreli uçuş görevlisi olan Bette Nash’tan itiraflar! “Bekar olmadığımı kanıtlamak için kocamı gösterdim”

Dünyanın en uzun süreli uçuş görevlisi olan Bette Nash, 1957 yılında ilk kez görev yapmaya başladı. O yıllarda uçağın kapısında bir otobüs gibi yolculardan para aldıklarını dile getiren Nash, yıllar içindeki değişimlere tanık olmanın kendisini mutlu hissettirdiğini söyledi. Nash, 65 yıla yakın kariyerinde zamanın değiştiğini ve havayolları şirketinin yasak olduğu için bekar olup olmadığını kontrol etmek için evine geldiğini itiraf etti.

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“HER GÜN TARTILIYORDUK”

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65 yıllık kariyerinin başlarında fiziksel ölçülerde katı kurallar olduğunu belirten Nash, her vardiyanın başlangıcından önce tartıldığını ve kilosunun fazla çıkması durumunda uçuşun askıya alabildiğini ifade etti. Fiziksel özelliklerin mesleğinin ilk yıllarında önemli olduğunu söyleyen Nash, “Belirli bir boyda ve kiloda olmak zorundaydık. Eskiden bu durum korkunçtu. Her gün tartılıyorduk. Bir gün fazla kilo aldığımı söyleyerek maaş bordrosundan çıkartılacağımı dile getirdiler” dedi.

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Nash, ilk günlerde yolcuların uçağa bindiklerinde uçuş görevlisine ödeme yaptığını söyledi. Yolcuların rotasını seçmesine izin verildiği ve büyük ölçüde New York-Washington-Boston Shuttle'a sadık kaldığını söyledi. Nash uçağın kapısında yolcularını karşıladıklarını ifade ederek, “Yolcular uçağın kapısında bize para ödüyorlardı ve onlara biletlerini teslim ediyorduk” diye konuştu.

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