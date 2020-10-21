Dünyanın en uzun uçuşu geri döndü: Artık daha da uzun

Tüm dünyayı etkisine alan yeni tip corona virüs salgını nedeniyle, geçtiğimiz Mart ayında dünya genelindeki birçok havayolu seferi durdurulmuştu. Dünyanın en uzun uçuşu da kısıtlamalar kapsamında 23 Mart’ta sonlandırılmıştı. Singapur’dan ABD’nin New York şehrine düzenlenen 18 saatlik uçuş, cesaret eden yolcular için bir dayanıklıklık başarısı olarak görülüyordu.

6 AY SONRA TEKRAR BAŞLIYOR

Bununla birlikte Singapore Airlines, 15 bin kilometrelik uçuşu 9 Kasım’da havacılığın “yeni normalleri”ni uygulayarak başlatacağını duyurdu.

ARTIK DAHA DA UZUN

Bu kapsamda, uçuş New York’taki Newark Liverty Uluslararası Havalimanı yerine, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’da yapılacak. Böylelikle yolculuk yaklaşık 30 kilometre daha uzayacak.

Uçuş, 187 ekonomi koltuklu Airbus A350-900, 24 premium ekonomi ve 42 business class ile haftada üç kez gerçekleştirilecek.

KARGO TAŞIMACILIĞINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Singapore Airlines, yaptığı açıklamada, havalimanı değişiminin, "mevcut çalışma ortamında yolcu ve kargo hizmetlerinin daha iyi gerçekleşmesine " olanak tanıyacağını duyurdu. Yolcu sayıları düşerken, havayolu, "ilaç, e-ticaret ve teknoloji firmaları" dan gelecek "önemli kargo talebi" bekliyor.