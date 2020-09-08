'Dünyanın en yalnız fili' yeni bir hayata başlıyor!

Four Paws'la birlikte çalışan veterinerlerden Dr. Amir Khalil, "Kaavan, yanlış beslenme ve fiziksel egzersiz eksikliği nedeniyle açık obezite belirtileri gösteriyor. Aynı zamanda, tırnakları kırılmış ve biçim bozukluğu oluşmuş. Bu, çevrelendiği yerin uygunsuz yapısına ve zeminine bağlanabilir" dedi.

Bauer, yerel makamların daveti üzerine Four Paws'tan yaban hayatı uzmanlarının fili muayene ettiğini dile getirdi. Cuma günü hayvanat bahçesinde kapsamlı bir sağlık muayenesinden geçirilen Kaavan'ın yanlış beslendiği ortaya çıktı.

Four Paws isimli hayvan refahı mücadele grubu adına konuşan Martin Bauer, Kaavan'a nihayet seyahat edebilmesi için tıbbi onayın verildiğini, filin yüksek ihtimalle Kamboçya'daki bir hayvan barınağına taşınacağını, burada arkadaşlık kurup, daha iyi koşullarda yaşayabileceğini söyledi.

Hayvan hakları aktivistlerince " dünyanın en yalnız fili " unvanı verilen Kaavan, İslamabad'da kötü şöhretli Marghazar Hayvanat Bahçesi'nde 30 yıldan uzun süre yaşadı. Ta ki aralarında Cher'in de bulunduğu, yaklaşık 4 önce filin taşınması için görüşmeler yapmaya başlayan kampanyacılar ortaya çıkana kadar.

Pakistan Yüksek Mahkemesi, sistematik ihmalden sorumlu tutulan şaşırtıcı derecede kötü koşulları nedeniyle mayıs ayında Marghazar Hayvanat Bahçesi'ni kapatma kararı almıştı.

Four Paws, hayvanat bahçesindeki geri kalan hayvanların güvenle taşınması için İslamabad Vahşi Yaşam İdaresi Kurulu (IWMB) tarafından davet edildi. Bu hayvanlar arasında eskiden oynatılan bir çift ayı da yer alıyor.

Bauer cumartesi günkü açıklamada, "Ne yazık ki bu yardım, iki aslan için çok geç kaldı. Bu iki hayvan, temmuzdaki taşınma girişimi sırasında, yerel hayvan bakıcılarının onları taşıma kasalarına girmeye zorlamak için çevrelendikleri yerde ateş yakmasının ardından öldü" ifadeleri yer aldı.

Kapatma emri verilene kadar Marghazar Hayvanat Bahçesi hayvanlara yönelik kötü muamele nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuluyordu. Son yıllarda 500'den fazla hayvanın kaybolduğu bildirilirken, 2016'dan bu yana iki düzineden fazla hayvan, hayvanat bahçesinin bakımı altındayken öldü.

Kavaan'ın yerinin değiştirilmesi için yürütülen kampanya 4 yıl önce başlamış ve ünlülerin desteğini kazanmıştı. Özellikle de Cher, hayranlarıyla filin durumuyla ilgili sürekli bilgi paylaşmıştı.