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'Dünyanın en yalnız fili' yeni bir hayata başlıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.09.2020 14:49 | Son Güncelleme

Pakistan'daki bir hayvanat bahçesinde korkunç koşullar altında tek başına yaşayan bir filin taşınmasına yardım eden bir hayvan refahı grubu, cumartesi günü hayvana sonunda daha iyi bir yaşam şansı doğduğunu açıkladı.

'Dünyanın en yalnız fili' yeni bir hayata başlıyor!

Hayvan hakları aktivistlerince "dünyanın en yalnız fili" unvanı verilen Kaavan, İslamabad'da kötü şöhretli Marghazar Hayvanat Bahçesi'nde 30 yıldan uzun süre yaşadı. Ta ki aralarında Cher'in de bulunduğu, yaklaşık 4 önce filin taşınması için görüşmeler yapmaya başlayan kampanyacılar ortaya çıkana kadar.

Four Paws isimli hayvan refahı mücadele grubu adına konuşan Martin Bauer, Kaavan'a nihayet seyahat edebilmesi için tıbbi onayın verildiğini, filin yüksek ihtimalle Kamboçya'daki bir hayvan barınağına taşınacağını, burada arkadaşlık kurup, daha iyi koşullarda yaşayabileceğini söyledi.

Bauer, yerel makamların daveti üzerine Four Paws'tan yaban hayatı uzmanlarının fili muayene ettiğini dile getirdi. Cuma günü hayvanat bahçesinde kapsamlı bir sağlık muayenesinden geçirilen Kaavan'ın yanlış beslendiği ortaya çıktı.

Four Paws'la birlikte çalışan veterinerlerden Dr. Amir Khalil, "Kaavan, yanlış beslenme ve fiziksel egzersiz eksikliği nedeniyle açık obezite belirtileri gösteriyor. Aynı zamanda, tırnakları kırılmış ve biçim bozukluğu oluşmuş. Bu, çevrelendiği yerin uygunsuz yapısına ve zeminine bağlanabilir" dedi.

Pakistan Yüksek Mahkemesi, sistematik ihmalden sorumlu tutulan şaşırtıcı derecede kötü koşulları nedeniyle mayıs ayında Marghazar Hayvanat Bahçesi'ni kapatma kararı almıştı.

Four Paws, hayvanat bahçesindeki geri kalan hayvanların güvenle taşınması için İslamabad Vahşi Yaşam İdaresi Kurulu (IWMB) tarafından davet edildi. Bu hayvanlar arasında eskiden oynatılan bir çift ayı da yer alıyor.

Bauer cumartesi günkü açıklamada, "Ne yazık ki bu yardım, iki aslan için çok geç kaldı. Bu iki hayvan, temmuzdaki taşınma girişimi sırasında, yerel hayvan bakıcılarının onları taşıma kasalarına girmeye zorlamak için çevrelendikleri yerde ateş yakmasının ardından öldü" ifadeleri yer aldı.

Kapatma emri verilene kadar Marghazar Hayvanat Bahçesi hayvanlara yönelik kötü muamele nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuluyordu. Son yıllarda 500'den fazla hayvanın kaybolduğu bildirilirken, 2016'dan bu yana iki düzineden fazla hayvan, hayvanat bahçesinin bakımı altındayken öldü.

Kavaan'ın yerinin değiştirilmesi için yürütülen kampanya 4 yıl önce başlamış ve ünlülerin desteğini kazanmıştı. Özellikle de Cher, hayranlarıyla filin durumuyla ilgili sürekli bilgi paylaşmıştı.

Kaavan hayvanat bahçesine 1985'te Sri Lanka'nın Pakistan'a hediyesi olarak gelmişti. Fil her zaman bu kadar yalnız değildi, çevrelendiği küçük bir alanı 2012'de ölen dişi partneri Saheli'yle uzun yıllar paylaşmıştı.

Muayene sırasında Kavaan'ın, Marghazar Hayvanat Bahçesi'nin kötü tecrit koşullarının verdiği fiziksel zararın yanı sıra, davranışsal sorunlar da yaşadığı ortaya çıktı.

İslamabad'da Four Paws'a eşlik eden, Leibniz Hayvanat Bahçeleri ve Vahşi Yaşamı Araştırma Enstitüsü'nün baş veterineri Dr. Frank Goritz, "Fiziksel ve davranışsal zenginleştirmenin eksikliği ve aynı zamanda bir partnerin yokluğu, Kavaan'ın son derece bunalmasıyla sonuçlanmış" dedi.

Veteriner filde "başını ve hortumunu saatlerce bir yandan diğer yana salladığı sterotipik davranışın çoktan ortaya çıktığını" ekledi.

Filin ne zaman seyahat edebileceğinin henüz belli olmadığını belirten Bauer şunları söyledi: Kaavan'ın yeterince güçlü olduğunu doğrulayan kontrollerin ardından şimdi de muhtemelen Kamboçya'daki bir hayvan barınağına taşınmasını tamamlamak için gerekli adımlar atılacak.


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