HABER

Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri belli oldu! İstanbul kaçıncı sırada?

14.03.2019 09:37 | Son Güncelleme

Avusturya'nın başkenti Viyana, üst üste 10. kez dünyanın en yaşanılabilir şehri seçildi. İstanbul ise 231 kent arasında 130. sırada yer aldı.

Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri belli oldu! İstanbul kaçıncı sırada?

Bu yıl 21'incisi yayımlanan Mercer Yaşam Kalitesi Araştırması'na göre en yaşanılabilir şehirler listesinde Viyana'yı İsviçre'nin Zürih, Yeni Zelanda'nın Auckland, Almanya'nın Münih ve Kanada'nın Vancouver kentleri izledi.

İlk 20 sırada Avrupa kıtasından 13 kent var.

Geçen yıl 134. sırada yer alan İstanbul, suç oranları ve "terör olaylarının azalması" nedeniyle 4 sıra yükseldi.

Listede Türkiye'den başka bir şehir yer almıyor.

Mercer'in araştırması yapılırken göz önüne alınan faktörler; siyasi istikrar, suç oranları, kişisel haklar ve özgürlükler, sağlık ve eğitim hizmetleri, yaşanan evlerin kalitesi, toplu taşıma hizmetleri ve yapılabilen aktiviteler.

SON SIRADA BAĞDAT VAR

Son sırada yer alan şehir ise Irak'ın başkenti Bağdat oldu. 8 yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye'nin başkenti Şam, Bağdat'tan 6 sıra yukarıda yer aldı.

Bu yıl Mercer ilk kez güvenlik üzerinde ayrı bir değerlendirme yaparak şehirleri buna göre de ayrıca sıralandırdı. Bu listede de birinci sırayı Lüksemburg aldı.

Lüksemburg'u, Finlandiya'nın başkenti Helsinki ile İsviçre'nin üç şehri; Basel, Bern ve Zürih izledi.

Ülkede istikrar, suç oranları, kanunların uygulanması, kişisel özgürlüklere getirilen sınırlar ve medyada sansür konuları değerlendirilerek yapılan güvenlik sıralamasında son sırada ise Şam yer aldı.

Kişisel güvenlik açısından Şam'dan sonra gelen en kötü şehirler Bangui (Orta Afrika Cumhuriyeti), Sana (Yemen), Kinşasa (DR Kongo), Bağdat (Irak) ve Karaçi (Pakistan) oldu.

Yaşanılacak en iyi 10 şehir

Viyana
Zürih
Vancouver
Münih
Auckland
Düsseldorf
Frankfurt
Kopenhag
Cenevre
Basel

Yaşanılacak en kötü 10 şehir
Bağdat
Bangui
Sana
Port au Prince
Hartum
N'Djamena
Şam
Brazzaville
Kinşasa
Conakry

Taksinin camına çıkıp... Şaşkına çeviren görüntüTaksinin camına çıkıp... Şaşkına çeviren görüntü
Senatodan Trump'a ağır darbe: 30 gün içinde...Senatodan Trump'a ağır darbe: 30 gün içinde...
Dünyanın merakla beklediği açıklama geldi!Dünyanın merakla beklediği açıklama geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Viyana Dünyanın en yaşanabilir şehri Avusturya

En Çok Okunan Haberler

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

DSP lideri Aksakal: Birçok yeri alacağız

DSP lideri Aksakal: Birçok yeri alacağız

Liverpool çeyrek final biletini söktü aldı!

Liverpool çeyrek final biletini söktü aldı!

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Resmen açıklandı: 4.7 trilyon dolar!

Resmen açıklandı: 4.7 trilyon dolar!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu ülkede yalnızlar için aile kiralanıyor!

Bu ülkede yalnızlar için aile kiralanıyor!

Senatodan Donald Trump'a ağır darbe: 30 gün içinde askerleri geri çek!

Senatodan Trump'a ağır darbe: 30 gün içinde...

Dünyanın merakla beklediği açıklama geldi! Boeing'den bomba karar!

Dünyanın merakla beklediği açıklama geldi!

İngiliz Parlamentosu 'anlaşmasız ayrılığı' reddetti! Theresa May'e bir akşamda ikinci yenilgi!

May'e bir akşamda ikinci yenilgi!

Genleriyle oynanmış bebek iddiası Çin'de ortalığı karıştırdı!

Genleriyle oynanmış bebek iddiası ülkeyi karıştırdı!

Maduro harekete geçti! 'Karanlık saldırı' için flaş hamle!

Harekete geçti! 'Karanlık saldırı' için flaş hamle!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.