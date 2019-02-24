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Dünyanın en yaşlı DJ’i dur durak bilmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 13:02 | Son Güncelleme

Dünyanın en yaşlı profesyonel DJ’i olarak Guinness rekorunu elinde bulunduran 85 yaşındaki Japon Sumiko Iwamura (DJ Sumirock), Tokyo’da DJ performanslarına devam ediyor.2018 yılında Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en yaşlı profesyonel DJ’i gösterilen 85 yaşındaki Japon Sumiko İwamura, ilerleyen yaşına rağmen aktif DJ’lik kariyerinden vazgeçmiyor.

Dünyanın en yaşlı profesyonel DJ’i olarak Guinness rekorunu elinde bulunduran 85 yaşındaki Japon Sumiko Iwamura (DJ Sumirock), Tokyo’da DJ performanslarına devam ediyor.
2018 yılında Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en yaşlı profesyonel DJ’i gösterilen 85 yaşındaki Japon Sumiko İwamura, ilerleyen yaşına rağmen aktif DJ’lik kariyerinden vazgeçmiyor. Gündüzleri 65 yıldır işlettiği restoranda müşterilerine yemek pişiren İwamura, ayda bir kez gerçekleştirdiği sahne performansı için Tokyo’da DJ setinin başına geçiyor. 77 yaşında DJ’lik eğitimi almaya karar veren ve daha sonra kendisine DJ Sumirock adını veren İwamura, müzik serüvenine bir arkadaşı vasıtasıyla başladığını belirtti. İwamura, "Fransız bir arkadaşla tanıştım. Başlangıçta 6 ay için evimde kalmıştı. Evimde bazen parti düzenliyordu ve bana çok da tanıdık olmayan müzikler kullanıyordu. Böyle merak saldım" diye konuştu.
DJ olmaya karar verdikten sonra eğitim de aldığını belirten Iwamura, "DJ eğitimi 1 yıl sürdü fakat bana yetersiz geldi, daha sonra 2 yıl da ünlü DJ’lerden özel ders aldım. Ancak daha çok çalışmaya ihtiyacım var. Kendimi hala yeterli görmüyorum" dedi.
Restoran işletmeciliği ile birlikte yürüttüğü DJ’lik mesleğinin yoğun bir tempoyu da beraberinde getirdiğini söyleyen Imawura, "Restorandaki işim bittikten sonra biraz yorgun hissediyorum. Fakat eve gidip duş alıp, makyaj yapıp, kostümümü giydiğimde tazelenmiş hissediyorum. Buraya geldiğimde DJ’lik için bir tür enerji hissediyorum" ifadelerini kullandı.

“DJ’lik ve yemek pişirmek birbirine çok benziyor”
Gündüzleri çalıştığı mutfakta sergilediği imajın aksine DJ performansları sırasında bambaşka bir kimliğe bürünen Iwamura, DJ’lik ve yemek pişirmenin sanılanın aksine çok benzer olduğunu dile getirdi. "DJ setinin başında olmak, ocağın başında dikilmek gibi" ifadelerini kullanan Imawura, "DJ setinin başında, ocağın başında bir şeyler kızartıyor ya da haşlıyor gibi hissediyorum. Her ikisinde de çok hızlı sonuç alınıyor. Eğer müşteri pişirdiğim yemeği beğenmezse hayal kırıklığını hemen yansıtır. Eğer DJ olarak çaldığım şarkıları beğenmezlerse misafirler dans etmez" dedi.
En büyük motivasyonunun meraklı bir yapıya sahip olması olduğunu belirten Iwamura, "Ben meraklı bir insanım ve yeni şeyler denemeyi seviyorum. Zamanım, imkanım ve enerjim olduğu sürece" şeklinde konuştu.

"En yaşlı değil, iyi DJ olmak istiyorum"
Her ne kadar dünyanın en yaşlı DJ’i unvanını elinde bulundursa da durumdan biraz rahatsız olan Iwamura, "Ben dünyanın en yaşlı DJ’i olmaktan mutlu değilim. Çünkü en yaşlı DJ değil, iyi DJ olmak istiyorum. Yaşımla değil, yaptığım işin kalitesi ile anılmak istiyorum" dedi.

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