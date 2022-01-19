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Dünyanın en yaşlı erkeği 112 yaşında hayatını kaybetti

19.01.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en yaşlı erkeği 112 yaşında hayatını kaybetti. Uzun ömrünün sırrı ise sakin bir hayat yaşayıp kimseye zarar vermemekti.

Dünyanın en yaşlı erkeği, Saturnino de la Fuente Garcia, 112 yaşında İspanya'daki evinde hayatını kaybetti.

Doğum gününe 24 gün kala yaşamını yitiren Garcia, 1909 yılında İspanya'nın Leon şehrinde doğdu. Aynı yılda Fransız pilot Louis Bleriot, Fransa'dan İngiltere'ye uçarak ilk defa denizin üzerinden geçen pilot olarak tarihe geçti.

Garcia, kısa boyu nedeniyle 1936 yılında İspanya İç Savaşı'na asker olarak çağrılmadığı ve onun yerine ayakkabıcı olmaya karar verdi ve emekliliğine kadar o işi yapmaya devam etti.

Uzun ömrünün sırrının "sakin bir hayat yaşayıp kimseye zarar vermemek" olduğunu söyleyen Garcia'ya Eylül ayında Guiness Dünya Rekorları tarafından dünyanın yaşayan en yaşlı erkeği unvanı verildi.

Torunlarının 22 çocuğu var

Guiness Dünya Rekorlarına göre, Garcia savaş sırasında askerlere çizme yaptı ve yaşadığı bölgede ünlü bir zanaatkar oldu.

Garcia, ayakkabı dükanında çalışmadığı zamanlar ise futbol oynamayı severdi ve Leon'daki Cultural Leonesa takımını tutardı.

Garcia'nın 7 çocuğu ve 14 torunu bulunuyor. Torunlarının 22 çocuğu var.

Guiness Dünya Rekorları'na göre dünyada bugüne en uzun yaşayan kişi ise 1997 yılında, 122 yaşındayken hayatını kaybeden Fransız Jeanne Louise Calment.

Dünyanın en yaşlı insanı ise 2 hafta önce 119. yaşına giren Japon Tanaka Kane.

Kane ülkenin güenybatısındaki Fukuoka eyaletinde bir bakım merkezinde hayatını sürdürüyor.

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