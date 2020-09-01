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Dünyanın en yaşlı evli çifti Guinness Rekorlar Kitabı'nda

DÜNYA HABERLERİ  | 01.09.2020 09:48 | Son Güncelleme

79 yıldır birlikte olan ve yaşları toplamı 215'i bulan Julio Mora Tapia ile eşi Waldramina Quinteros dünyanın en yaşlı evli çifti olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Dünyanın en yaşlı evli çifti Guinness Rekorlar Kitabı'nda

Latin Amerika ülkelerinden Ekvador'da Julio Mora, soğuk bir şubat günü sevdiği adam Waldramina Quinteros ile evlenmek için gizlice ailesinden kaçtı.

Çift, 7 Şubat 1941'de İspanyollar tarafından Quito'da inşa edilen ilk kilise olan La Iglesia de El Belen'de evlendi.

Aradan geçen 79 yıla rağmen hala birlikteler ve mutlular. Waldramina Quinteros 110, Julio Mora ise 104 yaşında.

Yakınlarına göre, şu sıralar corona virüs salgını nedeniyle artık büyük aile buluşmaları gerçekleşmediği için biraz depresyona girdiler.

Aslında tarihte daha uzun süreli evlilikler olsa da Guinness Dünya Rekorlar kitabına göre, yaşlarının toplamı 215'i bulan başka bir çift, dünya üzerinde bulunmuyor.

Her ikisi de emekli öğretmen olan çift, Ekvador'un başkenti Quito'da yaşıyor ve ağustos ortasında dünya üzerinde yaşlarının toplamı 215'i bulan en yaşlı çift olarak Guinness sertifikasını aldılar.

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