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Dünyanın en yaşlı insanı 116 yaşında hayatını kaybetti

04.01.2025 16:54
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Geçen yıl "dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" ünvanını elde eden Tomiko Itooka'nın 116 yaşında hayatını kaybetti. Tomiko'nun İkinci Dünya Savaşı'na katıldığı sırada yaşı 32'ydi.

Dünyanın en yaşlı insanı 116 yaşında hayatını kaybetti

Kyodo News'un haberine göre, Japonya'nın Hyogo eyaleti yetkilileri, 2024'te Guinness rekorlar kitabına "dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" olarak adını yazdıran Tomiko'ya ilişkin açıklama yaptı.

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116 YAŞINDA VEFAT ETTİ

Yetkililer, 116 yaşındaki Tomiko'nun kaldığı huzurevinde hayata gözlerini yumduğunu bildirdi.

İmparator Meiji döneminde doğan Tomiko, Japonya, İkinci Dünya Savaşı'na katıldığında 32 yaşındaydı.

Tomiko, söz konusu ünvanı, 117 yaşındaki İspanyol Maria Branyas'ın yaşamını yitirmesinden sonra Eylül 2024'te elde etmişti.

Kaynak: AA
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Japonya Dünyanın en yaşlı kadını
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