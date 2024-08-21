Dünyanın en yaşlı insanı 117 yaşında hayatını kaybetti! Ölmeden önce uzun yaşamın sırrını verdi

Branyas'ın ailesi, X hesabında yaptıkları paylaşımda 117 yaşındaki kadının İspanya'nın Olot kentinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Paylaşımda, "Maria Branyas aramızdan ayrıldı. Tıpkı istediği gibi, uykusunda acı çekmeden ve huzurla öldü." ifadesine yer verildi.

Merkezi ABD'de bulunan Gerontoloji Araştırma Grubu'ndan yapılan açıklamada, Branyas'ın ölümünün ardından 116 yaşındaki Japon Tomiko Itooka'nın dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olabileceği bildirildi.

ABD'nin San Francisco kentinde 4 Mart 1907'de dünyaya gelen Branyas, Fransız Lucile Randon'ın Ocak 2023'te 118 yaşındayken ölmesinin ardından Guinness Dünya Rekorları (GWR) tarafından dünyanın yaşayan en yaşlı insanı seçilmişti.

Son doğum gününde X hesabından "Günaydın dünya. Bugün 117 yaşıma giriyorum. Buraya kadar geldim" mesajını paylaşan Branyas, uzun yaşamının sırrını "Sakin ve düzenli yaşam, aile ve arkadaşlarla iyi ilişkiler, doğayla bağ kurmak, duygusal istikrar, pozitif düşünce ve toksik insanlardan uzak durmak" olarak özetlemişti.

(AA)

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır