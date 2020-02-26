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  4. Dünyanın en yaşlı insanı ünvanını aldıktan 11 gün sonra öldü

Dünyanın en yaşlı insanı ünvanını aldıktan 11 gün sonra öldü

İLGİNÇ HABERLER  | 26.02.2020 11:07 | Son Güncelleme

Japonya'da yaşayan Chitetsu Watanabe dünyanın en yaşlı insanı rekorunu kırdıktan 11 gün sonra hayatını kaybetti.

Dünyanın en yaşlı insanı ünvanını aldıktan 11 gün sonra öldü

Watanebe 12 Şubat'ta 112 yaşını doldurup 113'ten gün almış böylece dünyanın en yaşlı adamı ünvanını kazanmıştı.

Yaşlı adam doğum gününü kutladıktan sonra yemeden içmeden kesildi. İlerleyen günlerde yüksek ateş ve solunum zorluğu yaşamaya başladı. Durumu giderek ağırlaşan Watanebe geçtiğimiz pazar hayatını kaybetti.

En büyük gelini adamın uzun yaşamının sırrının stressiz yaşam olduğunu söyledi.

"50 yıldan fazla süre birlikte yaşadık. Hiç sesini yükselttiğini ya da sinirlendiğini görmedim" diyen gelin aynı zamanda rahmetli kayınpederinin çok anlayışlı ve iyi bir adam olduğunu söyledi.

5 Mart 1907 doğumlu olan adamın sekiz çocuklu bir ailenin en büyüğüydü.

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