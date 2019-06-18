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Dünyanın en yaşlı meyve veren ağacı sanatseverleri buluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 18:45 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kırkağaç ilçesi Bakır Mahallesi’nde 2012 yılında Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından anıt ağaç olarak tescillenen ve dünyada meyve veren en yaşlı ağaç olarak bilinen bin 657 yaşındaki zeytin ağacı önünde ’Tarım ve İnsan’ temalı fotoğraf sergisi açıldı.Bin 657 yaşındaki anıt zeytin ağacı önünde Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kırkağaç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Tarım ve İnsan" temalı fotoğraf sergisine Manisa Valisi Ahmet Deniz, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Garnizon Komutan Vekili Jandarma Yarbay Ramazan Erkul, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Bilim Sanayi Teknoloji İl Müdürü Mehmet Üçbaş, Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Akhisar Ticaret Borsası Başkan Yardımcıları Fevzi Ok ve Şerif Şerifoğlu, Kırkağaç İlçe Tarım ve Orman Müdür V.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesi Bakır Mahallesi’nde 2012 yılında Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından anıt ağaç olarak tescillenen ve dünyada meyve veren en yaşlı ağaç olarak bilinen bin 657 yaşındaki zeytin ağacı önünde ’Tarım ve İnsan’ temalı fotoğraf sergisi açıldı.
Bin 657 yaşındaki anıt zeytin ağacı önünde Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kırkağaç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Tarım ve İnsan" temalı fotoğraf sergisine Manisa Valisi Ahmet Deniz, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Garnizon Komutan Vekili Jandarma Yarbay Ramazan Erkul, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Bilim Sanayi Teknoloji İl Müdürü Mehmet Üçbaş, Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Akhisar Ticaret Borsası Başkan Yardımcıları Fevzi Ok ve Şerif Şerifoğlu, Kırkağaç İlçe Tarım ve Orman Müdür V. Cihan Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, ilçe tarım ve orman müdürleri, daire amirleri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılışta bir konuşma yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Bugün burada Tarım ve İnsan konulu Tarım Bakanlığımızın 10’uncusunu düzenlediği fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar illerde sergileniyor. Biz de sergimizi Kırkağaç ilçemizde gerçekleştiriyoruz. Onun için burada birlikteyiz. Bu yıl 10. kez düzenleniyor. 60 adet fotoğraf bize İzmir’den gönderildi. Bizde bu sene Kırkağaç’ta çok anlamlı bir ortamda, bin 657 yıllık anıt zeytin ağacının gölgesinde sergimizi düzenlemiş bulunuyoruz” dedi.
Vali Ahmet Deniz ise, “Bu toprağı önemsediğimizi, o farkındalığı o bilinci oluşturmak için Tarım ve İnsan gündemiyle çekilmiş güzel fotoğrafları izleyeceğiz. Biz Manisa olarak hem sanayi şehriyiz hem kültür şehriyiz. Bin 657 yaşında tescilli zeytin ağacımızın gölgesinde bu etkinliği yapıyoruz. Bu fotoğraflarla Anadolu’yu turlayacağız. Anadolu’nun güzelliğini, Anadolu coğrafyasının muhteşemliğini fotoğrafçılarımızın emeğiyle, çabasıyla içindeki sevgiyle Anadolu’da ki doğanın sevgisini birleştirerek fotoğraflarına yansıttıklarını göreceğiz. Bende fotoğrafa gönül vermiş, amatör fotoğraf çekmeye çalışan bir kişi olarak dört gözle izliyorum. Manisamız hem üzümün başkenti hem de zeytinin başkenti” diye konuştu.
Vali Deniz ve beraberindekiler daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yarışmada dereceye giren 60 fotoğrafın yer aldığı sergiyi gezdi.
Anıt zeytin ağacı, dünyada meyve veren en yaşlı ağaç olarak biliniyor.

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