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  4. Dünyanın en yaşlısı! 117 yaşına girdi

Dünyanın en yaşlısı! 117 yaşına girdi

DÜNYA HABERLERİ  | 06.01.2020 14:34 | Son Güncelleme

Japonya'da yaşayan Kane Tanaka adlı kadın, 117. doğum gününü kutlayarak sahip olduğu 'dünyanın en yaşlı insanı' rekorunu tazeledi.

Dünyanın en yaşlısı! 117 yaşına girdi

Japonya'da yaşayan Kane Tanaka, 117. doğum gününü kutlayarak sahip olduğu 'dünyanın en yaşlı insanı' rekorunu yeniledi. Japonya'da 2019'da dünyanın en yaşlı insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Kane Tanaka, 117. doğum gününü kutladı.

Geçen yıl 9 Mart'ta, 116 yıl 66 gün ile dünyanın yaşayan en yaşlı insanı unvanını elde eden Tanaka, yeni yaşına Japonya'nın Fukuoka kentinde yaşadığı bakım evinde girdi. Sahip olduğu rekoru yenileyen Tanaka, Japonya'nın yaşlanan nüfusunun simgelerinden biri olarak görülüyor.

'BİRAZ DAHA İSTİYORUM'

2 Ocak'ta doğum gününü kutlayan Tanaka, pastadan bir dilim yedikten sonra gülümseyerek, " Lezzetli. Biraz daha istiyorum" dedi.

DOĞUM ORANLARI GİTGİDE DÜŞÜYOR

Japonya'da hükümet verilerine göre, doğan bebek sayısı geçen yıl tahmini yüzde 5.9 oranında düşerek 900 bin altına geriledi. Söz konusu sayının, 1899'da verilerin toplanmaya başlamasından bu yana kaydedilen en düşük oran olduğu belirtildi.

Artan sosyal güvenlik harcamaları nedeniyle yaşlanan nüfus, Japonya'daki en büyük sorunlardan biri olarak görülürken genç iş gücü sıkıntısı da hükümeti ülkeye yabancı işçi çekecek politikalar uygulamak zorunda bırakıyor.

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